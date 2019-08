G7: Macron will bei Gipfel über Aufforstung des Amazonaswalds sprechen

BIARRITZ (dpa-AFX) - Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will beim Gipfel der großen Industrienationen (G7) in Biarritz über die Aufforstung des Amazonas-Regenwaldes und deren Finanzierung sprechen.



Das teilte Macron am späten Freitagabend mit. Es solle auch über die Vorbeugung weiterer Brände beraten werden und über einen Stopp der industriellen Entwaldung, forderte der Staatschef. Der Gipfel wird am Samstagabend beginnen.

Macron hatte die verheerenden Brände im Amazonas-Regenwald kurzfristig auf die Tagesordnung des Gipfels gesetzt. Auch verstärkten die Europäer den Druck auf den rechtspopulistischen Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro. Macron kündigte zudem an, das jüngst ausgehandelte Mercosur-Freihandelsabkommen der EU mit den vier Mitgliedsländern des südamerikanischen Staatenbunds abzulehnen.

Der Amazonas-Regenwald gilt als grüne Lunge der Welt und ist für den globalen Klimaschutz von hoher Bedeutung. Bolsonaro verbat sich Ratschläge aus dem Ausland./cb/DP/stk