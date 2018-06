G7-Gipfel: Verpasste Chance für Hungerbekämpfung / Welthungerhilfe enttäuscht von Ergebnissen des G7-Gipfels in Kanada

Bonn (ots) - Die Welthungerhilfe zeigt sich enttäuscht über dieErgebnisse des G7-Gipfels in Charlevoix (Kanada): "Die G7-Staatenhaben eine Chance verpasst, ihren eigenen Versprechen zur Bekämpfungvon Hunger konkrete Taten folgen zu lassen", sagte Bärbel Dieckmann,Präsidentin der Welthungerhilfe. Im Abschlussdokument werden dieambitionierten Vorhaben vergangener Jahre nicht erwähnt."Vor 3 Jahren beim G7-Gipfel in Elmau wurde zugesagt, 500Millionen Menschen aus Hunger und Mangelernährung zu heben. EinUmsetzungsplan und Finanzierungsdetails ist auch der Gipfel in Kanadaschuldig geblieben. Das ist angesichts weltweit steigernder Zahlenvon Hungernden ein fatales Signal. Die G7 dürfen Menschen in Ländernwie dem Südsudan oder Jemen nicht vergessen, die in diesen Tagendurch Dürre oder kriegerische Konflikte von Hungersnot bedroht sind",so Bärbel Dieckmann.Einziger Hoffnungsschimmer des Gipfel-Treffens ist die Initiativezur Frauenförderung und Gleichstellung der Geschlechter. Diekanadische G7-Präsidentschaft konnte 2,9 Milliarden US-Dollar für dieAusbildung von Frauen und Mädchen in Krisenregionen mobilisieren."Frauen ernähren die Welt. Sie produzieren in Entwicklungsländernmehr als die Hälfte der Nahrung und sorgen dafür, dass ihre Kinderetwas zu essen bekommen. Dennoch ist das Gesicht des Hungersweiblich, denn Frauen haben nicht die gleichen Rechte wie Männer,Mädchen müssen häufiger die Schulausbildung abbrechen als ihremännlichen Mitschüler, vor allem in Krisengebieten. Die Initiativedes kanadischen Premiers Trudeau ist deshalb begrüßenswert - wenn denVerlautbarungen Taten folgen", sagte Bärbel Dieckmann.Der G7-Gipfel wurde überschattet von Differenzen zum Beispiel inder Handelspolitik. Das führte dazu, dass die USA das gemeinsameAbschlussdokument kurz nach dem Gipfel wieder in Frage stellten. "EinKräftemessen der Industrienationen im Handelsbereich kann negativeAuswirkungen auf Entwicklungsländer haben", warnte Bärbel Dieckmann."Umso wichtiger ist es, gegebene Versprechen für in Armut lebendeMenschen umzusetzen."Weitere Informationen unter: https://www.welthungerhilfe.de/presseDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030"(https://www.welthungerhilfe.de/hunger). Seit ihrer Gründung wurdenmehr als 8.500 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit 3,27 MilliardenEuro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzipder Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe überden Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten derEntwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalenPartnerorganisationen.Pressekontakt:Simone PottPressesprecherinTelefon: 0228-2288-132Mobil: 0172-2525962E-Mail: simone.pott@welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell