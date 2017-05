G7-Gipfel: Trump will Geld für Kampf gegen Terrorismus mobilisieren

TAORMINA (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will beim G7-Gipfel auf Sizilien mehr Geld der reichen Industrienationen für den Kampf gegen Terrorismus mobilisieren.



Nach Trumps Gesprächen im Nahen Osten und beim Nato-Gipfel in Brüssel sagte sein Wirtschaftsberater Gary Cohn vor Beginn des Treffens am Freitag im italienischen Taormina, US-Außenminister Rex Tillerson arbeite an einer Vereinbarung, um mehr Finanzmittel aufzubringen. "So werden wir mit den G7-Ländern weiter darauf dringen", sagte Cohn.

"Es wäre großartig, die Länder im Nahen Osten, die G7-Länder und dann potenziell Länder, die nicht Teil der G7-Gruppe sind, zu einer Terrorvereinbarung zu kriegen, damit wir die Finanzierung aller größeren Länder bekommen, um gegen Terrorismus zu kämpfen", sagte Cohn./lw/DP/stb