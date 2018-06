G7 Gipfel: Plan International fordert Bildung und Schutz für Mädchen in Kriegs- und Krisenregionen

Hamburg (ots) - 62 Millionen Kinder auf der Welt gehen in Folgevon langanhaltenden Konflikten oder Krisen nicht zur Schule. FürMädchen ist das Risiko ohne Bildung aufzuwachsen sogar 2,5 Mal höher,wenn sie in solchen Kontexten leben. Plan International fordert dieStaats- und Regierungschefs der G7 deshalb auf, sich mit einerDeklaration für die Stärkung von Mädchen in Not- undKrisensituationen einzusetzen - durch politische und finanzielleVerpflichtungen. Der G7-Gipfel am 8. und 9. Juni in Kanada steht indiesem Jahr im Zeichen der Gleichberechtigung und Stärkung vonMädchen und Frauen. Ein zentraler Aspekt ist das Thema Bildung, dennMädchen haben in vielen Ländern noch immer keinen Zugang dazu.Besonders drastisch ist die Situation in Krisenregionen."Die G7-Staaten haben jetzt die Chance, den globalen Blick auf einweitgehend vernachlässigtes Thema zu lenken: Mädchen inKrisensituationen. Die verheerende Kombination aus alters- undgeschlechterspezifischer Diskriminierung, langanhaltenden Krisen undknappen finanziellen Ressourcen erfordert dringend klare politischeund finanzielle Zusagen", sagt Maike Röttger, Geschäftsführerin vonPlan International Deutschland.Bildungsprogramme in Krisenregionen sind meist auf Kurzfristigkeitangelegt, chronisch unterfinanziert und in Zeiten von Krisen undKonflikten meist die ersten, die ausgesetzt, und die letzten, diewieder aufgenommen werden. In den vergangenen Jahren sind weniger alszwei Prozent der weltweiten finanziellen Mittel für humanitäre Hilfein Bildungsinitiativen geflossen. "Eine ausreichende Finanzierung istjedoch entscheidend, um das Menschenrecht auf Bildung auch fürMädchen zu verwirklichen", betont Maike Röttger. Mit der Deklarationmuss sich die G7 verpflichten, innerhalb der nächsten drei Jahrezusätzliche 1,3 Milliarden US-Dollar für internationaleBildungsprogramme bereitzustellen, einschließlich der GlobalenPartnerschaft für Bildung (GPE) und des Fonds' Education Cannot Wait(ECW). Der Fokus muss dabei auf Mädchen in Krisenregionen liegen.Humanitäre Krisen werden zunehmend komplexer und dauern immerlänger an. Betroffene Familien sind im Schnitt 26 Jahre lang auf derFlucht - als Flüchtlinge im Ausland oder als Binnenvertriebene imeigenen Land. Für Mädchen sind die Folgen verheerend. MangelnderZugang zu Bildung macht sie in derartigen Situationen nochverletzlicher für gravierende Menschenrechtsverletzungen wieZwangsverheiratung, ungewollte frühe Schwangerschaft, sexualisierteund andere Formen von Gewalt, Zwangsprostitution und Menschenhandel.Fotos und weitere Informationen:Plan International Deutschland e.V., Kommunikation, Bramfelder Str.70, 22305 Hamburg- Kerstin Straub, Leiterin der Kommunikation, Tel. 040 61140-204- Anabela Brandao, Pressereferentin, Tel. 040 61140-146,presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell