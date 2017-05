G7 Gipfel - Desaster für sterbende Kinder / Gipfel des schlechten Benehmens und komischen Händeschüttelns bringt keine substanziellen Ergebnisse

Taormina (ots) - World Vision: G7 Gipfel ist ein Desaster fürsterbende Kinder in Afrika und ArabienAuf Sizilien geht das Treffen der Staatschefs der sieben reichstenLänder der Welt ohne substantielle Ergebnisse zu Ende. "Dieser Gipfelwurde dominiert von Streitigkeiten, schlechtem Benehmen einigerTeilnehmer und den Fokus auf die Art und Weise, wie Hände geschütteltwerden, anstatt Lösungen für die globalen Probleme unserer Weltaufzuzeigen", ärgert sich Marwin Meier, Gesundheitsexperte von WorldVision. "Diese zwei Tage haben viele Kinder in den von einerHungersnot betroffenen Ländern nicht überlebt."Die Gipfelteilnehmer haben es versäumt, die notwendigen Schrittezu unternehmen, um den Menschen zu helfen, die von der aktuellenKrise in Yemen, Somalia, Südsudan und Nigeria betroffen sind. KeineVereinbarungen wurden getroffen, um sich anbahnenden Konfliktenrechtzeitig zu begegnen, z.B. durch eine vorausschauendeFriedenspolitik.Keine Beschlüsse wurden gefasst, um die Menschen in besondersbetroffenen Regionen künftig besser vor Klimakatastrophen zuschützen. Auch in Syrien werden unschuldige Menschen weiter unter denanhaltenden Kämpfen leiden.Viele Bewohner, insbesondere in den armen Ländern werden weiterhingezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen, da ihnen und ihren Kinderndie Lebensgrundlagen entzogen wurden. In Taormina wurde nichts getan,um das Sterben von Kindern zu verhindern. Mehr als 5 Millionen vonihnen überleben ihren 5. Geburtstag nicht, weil sie an leichtbehandelbaren Krankheiten sterben."Dieser G7 Gipfel ist ein Desaster für die hungernden Kinder inAfrika und Arabien", so Meier. "Selbst dem Vulkan Ätna stockte derAtem angesichts der Unfähigkeit der G7 Staatsführer, den schwächstenMitgliedern unserer Welt zu helfen. Die schwer unterernährten Kinderin vielen Ländern Afrikas haben keine Zeit mehr, auf den kommendenG20 Gipfel am 7. und 8. Juli in Hamburg zu warten. Wenn nicht sofortgehandelt wird, werden Tausende Kinder sterben."Bis heute sind nur 1/3 der benötigten 6,3 Milliarden US-Dollar fürdie aktuelle Hungersnot zugesagt worden. Darum mussten in einigenFlüchtlingscamps die Essensrationen um die Hälfte reduziert werden.World Vision fordert darum die Teilnehmer des G20 Gipfels auf,gemeinsame und effektive Beschlüsse zu fassen, um die Problemeunserer heutigen Zeit nachhaltig anzugehen. "Wenn nicht gehandeltwird, wird es mehr Konflikte geben und mehr Klima bedingteKatastrophen. Mehr Menschen werden sich gezwungen sehen, ihreHeimatländer zu verlassen, da sie für sich und ihre Kinder keineZukunft und Perspektiven sehen."Vier der Teilnehmer waren erstmals auf einem G7 Gipfel. Dies istjedoch keine Entschuldigung dafür, dass keine Beschlüsse gefasstwurden. Die Probleme dieser Welt und besonders die Kinder könnennicht warten, bis sich Staatenlenker zu einer Einigung aufraffen.INFOS IM INTERNETWorld Vision finden Sie auch auf Facebook, Twitter, Xing undYoutube, http://www.worldvision.deHINTERGRUNDWorld Vision Deutschland e.V. ist ein christliches Hilfswerk mitden Arbeitsschwerpunkten nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit,humanitäre Hilfe und entwicklungspolitische Anwaltschaftsarbeit. ImFinanzjahr 2015 wurden 300 Projekte in 50 Ländern durchgeführt. WorldVision Deutschland ist mit weiteren World Vision-Werken in fast 100Ländern vernetzt. World Vision unterhält offizielleArbeitsbeziehungen zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) und demKinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und arbeitet eng mitdem Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) zusammen.World Vision Deutschland ist Mitglied der Bündnisse "AktionDeutschland Hilft" und Gemeinsam für Afrika.http://www.worldvision.dePressekontakt:Marwin Meier und Silvia Holten sind erreichbar unter:presse@wveu.org oder silvia.holten@wveu.org, +49 1752959758Original-Content von: World Vision Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell