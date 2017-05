G7-Gegner bringen sich in Stellung - Geschäfte verbarrikadiert

GIARDINI NAXOS (dpa-AFX) - Zum G7-Gipfel in Sizilien bringen sich auch die Gegner in Stellung.



Zu der größten Demonstration werden am Samstagnachmittag in dem Ort Giardini Naxos - südlich vom Tagungsort der Staats- und Regierungschefs in Taormina - mehr als 3000 Teilnehmer erwartet. "Wir sprechen über das, was beim Gipfel nicht zur Sprache kommt - Menschenrechte zum Beispiel", sagte Gianmarco Catalano vom Organisationskomitee der Proteste "No G7" am Freitag. Es solle ein friedlicher Protest werden. "Es geht hier nicht um Gewalt." Beim anstehenden G20-Gipfel in Hamburg Anfang Juli werden wesentlich mehr Demonstranten erwartet.

Aus Angst vor Randale wurden Geschäfte und Restaurants in Giardini Naxos dennoch schon am Freitag verbarrikadiert. "Wir wurden angewiesen alles zu schließen und Stühle, Tische und Schirme wegzuräumen", sagte Antonio Pugliese, der eine Bar an der Demonstrationsstrecke betreibt. "Wir hoffen, es bleibt friedlich. Aber man kann ja nie wissen."/reu/DP/stb