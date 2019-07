G7-Finanzminister schließen Treffen in Frankreich ab

CHANTILLY (dpa-AFX) - Die Finanzminister der großen Industrienationen (G7) schließen am Donnerstag (08.00 Uhr) ihr Treffen in Chantilly nördlich von Paris ab.



Der deutsche Ressortchef Olaf Scholz (SPD) will sich dabei zur Entwicklungspolitik zu Wort melden. Dabei geht es unter anderem um eine von Deutschland koordinierte Initiative, in Afrika bessere Rahmenbedingungen für Investitionen privater Unternehmen zu schaffen.

Außerdem wollen die Minister über Lohnungleichheit und die finanzielle Situation von Frauen in Afrika sprechen - zu diesem Thema ist Melinda Gates eingeladen. Sie will über die Arbeit der Gates-Stiftung berichten, die sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem Microsoft -Gründer Bill Gates führt.

Die Ressortchefs bereiten den Gipfel der G7-Staats- und Regierungschefs vor, der im August im südwestfranzösischen Badeort Biarritz geplant ist. Der Kampf gegen Ungleichheiten ist ein herausragendes Thema der französischen G7-Präsidentschaft. Der G7-Gruppe der wichtigsten westlichen Wirtschaftsmächte gehören neben den USA, Frankreich und Deutschland auch Großbritannien, Italien, Kanada und Japan an./tam/cb/DP/he