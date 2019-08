G7: Brigitte Macron lädt Partnerinnen von Staatschefs ein

ESPELETTE (dpa-AFX) - Brigitte Macron, Melania Trump und weitere Ehefrauen von Teilnehmern des G7-Gipfels in Biarritz haben ein malerisches Dorf im französischen Baskenland besucht.



Wie der französische TV-Nachrichtensender BFMTV am Sonntag berichtete, wurden die "Top-Ladies" in dem Ort Espelette empfangen, der etwa 20 Kilometer von der Atlantikküste entfernt am Fuß der Pyrenäen liegt. Die Gemeinde ist weit über die Region hinaus bekannt für die traditionsreiche Chili-Sorte "Piment d'Espelette".

Brigitte Macron ist die Frau des französischen Staatschefs Emmanuel Macron, Melania Trump ist mit dem US-Präsidenten Donald Trump verheiratet. Auf Bildern waren auch Akie Abe, Frau von Japans Regierungschef Shinzo Abe, oder Malgorzata Tusk, Frau von EU-Ratschef Donald Tusk, zu sehen. Joachim Sauer, der Ehemann von Kanzlerin Angela Merkel, war nicht nach Biarritz gekommen. Das Spitzentreffen der großen Industriestaaten (G7) dauert noch bis zum Montag./cb/DP/fba