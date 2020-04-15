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EQT MIDSTREAM PARTNERS. - G7LC,18E,EQT,EPD,W4M,CM4,2NV, 80C:AUSSETZUNG/SUSPENSION
15.04.20 08:33
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DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL GOLAR LNG PARTN.PFD UTS A G7LC MHY2745C1104 BAW/UFN ENABLE MIDSTREAM PART.UTS 18E US2924801002 BAW/UFN EQM MIDSTREAM PARTNERS LP EQT US26885B1008 BAW/UFN ENTERPRISE PRODS PART. EPD US2937921078 BAW/UFN ALLIANCEBERNSTEIN HLDG LP W4M US01881G1067 BAW/UFN CNX MIDSTREAM PART. UTS CM4 US12654A1016 BAW/UFN ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 2NV US29414J1079 BAW/UFN CSI COMPRESSCO L.P. UTS 8OC US12637A1034 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|13,052 €
|13,022 €
|- €
|0,00%
|14.04./19:59
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US26885B1008
|A1J0H5
|41,76 €
|8,17 €
Werte im Artikel
8,77
+4,49%
19,15
+0,82%
13,05
+0,23%
0,56
0,00%
10,65
0,00%
27,70
-0,65%
14,92
-0,72%
3,55
-3,81%
= Realtime
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