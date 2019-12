G4-Zertifizierung: Jugend- und Spielerschutzmaßnahmen der Spielbank Berlin durch internationale Experten ausgezeichnet (FOTO)

Berlin (ots) - Seit vielen Jahren setzt die Spielbank Berlin nicht nur in Bezugauf das Spiel- und Service-Angebot neue Maßstäbe, sondern zeichnet sichebenfalls durch die Entwicklung zielführender Jugend- und Spielerschutzmaßnahmensowie der Fortschreibung und Evaluierung dieser Maßnahmen aus. Um diesesumfangreiche Maßnahmenpaket nunmehr auch durch externe Experten prüfen undvalidieren zu lassen, hat sich die Spielbank Berlin im Dezember 2019 durch dierenommierten Experten der Global Gambling Guidance Group (G4) prüfen undzertifizieren lassen.Aufwändiger ZertifizierungsprozessDas nunmehr erfolgreich erlangte G4-Zertifikat bestätigt, dass die SpielbankBerlin höchste Standards bei der Umsetzung der Jugend- undSpielerschutzmaßnahmen umsetzt. Zur Erlangung des G4-Zertifikates ist einumfangreicher Zertifizierungsprozess zu durchlaufen, der sowohl die Prüfung dergesamten rechtlichen Vorgaben als auch die firmeninternen Richtlinien undVerhaltenskodizes sowie die hier definierten Maßnahmen, wie z. B.Mitarbeiterschulungen und Zutrittskontrollen, beinhaltet. Außerdem wurden dieMaßnahmen zum Ausschluss vom Spiel (Spielersperren) sowie das allgemeineBewusstsein der Mitarbeiter zu den relevanten Themen und möglichen Risiken imZusammenhang mit dem Spiel erhoben. Ebenso wurde geprüft, ob die Jugend- undSpielerschutzmaßnahmen konsequent auch in mittelbar betroffenen Bereichen, wieder Verwaltung, im Kommunikations- und Event-Bereich und der Gastronomieumgesetzt werden. Dazu werden nicht nur die internen Regelungen aufPlausibilität und Konformität mit den gesetzlichen Vorgaben sowie denAnforderungen der G4 abgeglichen, sondern im Rahmen eines Audits durch einenExperten der G4 vor Ort geprüft.Nachweis für umfassenden und effektiven Spielerschutz"Wir freuen uns, dass wir die Zertifizierung durch die G4 durchlaufen konntenund sind stolz auf das nunmehr erlangte G4-Zertifikat", so David Schnabel,Geschäftsführer der Spielbank Berlin. "Ein umfassender Jugend- und Spielerschutzund die Einhaltung der internen und externen Vorgaben sind Teil unseresSelbstverständnisses und genießen dementsprechend bei uns oberste Priorität. Mitder erfolgreichen Zertifizierung haben wir nunmehr auch von unabhängigenexternen Experten die Bestätigung erhalten, dass wir unsere Präventionsmaßnahmenzielführend ausgerichtet haben und dass spannende Unterhaltung und effektiverSpielerschutz sich nicht ausschließen."Glückwünsche der GesellschafterUnmittelbar nach der offiziellen Bestätigung der Auszeichnung durch die G4gratulierten auch die Gesellschafter der Spielbank Berlin, die NOVOMATIC Gruppeaus Österreich sowie die Gauselmann Gruppe aus dem ostwestfälischen Espelkamp,dem gesamten Team der Spielbank: "Wir waren uns der Tatsache bewusst, dass dieVerantwortlichen der Spielbank Berlin bereits seit vielen Jahren dieses wichtigeThema ernsthaft und gut umsetzen. Gleichwohl ist es eine erfreulicheBestätigung, diese Einschätzung von internationalen Experten bestätigt zubekommen", so Anette Brücher-Herpel, Geschäftsführerin der NOVOMATIC SpielbankenHolding Deutschland. "Für uns war es beeindruckend zu erleben, mit welchemEngagement diese Zertifizierungsmaßnahme durch das Spielerschutz-Team derSpielbank vorbereitet und umgesetzt wurde. Aus diesem Grund möchten wir uns auchnoch einmal bei allen Beteiligten herzlich bedanken und gratulieren derSpielbank Berlin zu dieser wichtigen Auszeichnung."Pieter Remmers, Vorstandsvorsitzender der G4, fügt hinzu: "Die Global GamblingGuidance Group (G4) ist glücklich und stolz, dass sich die Spielbank Berlin fürdie G4-Akkreditierung und -Zertifizierung entschieden hat. Das Zertifikat istder Beweis für das große Engagement der Spielbank Berlin nach den Prinzipien desResponsible Gambling. Wir hoffen, dass dies der Beginn einer langfristigenBeziehung ist und werden die Spielbank Berlin auf jede erdenkliche Weiseunterstützen."Die Zertifizierung hat eine Gültigkeit von zwei Jahren und muss danach durch dieG4 erneut geprüft und bestätigt werden.Pressekontakt:Spielbank Berlin GmbH & Co. KG, Marlene-Dietrich-Platz1, 10785 Berlin, T: +49 (0)30 - 255 99 102, F: +49 (0) - 255 99 109,E: pressestelle@spielbank-berlin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53797/4475111OTS: Spielbank BerlinOriginal-Content von: Spielbank Berlin, übermittelt durch news aktuell