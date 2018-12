G4S: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "G4S":

G4S weist am 03.12.2018, 02:52 Uhr einen Kurs von 1,95 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Sicherheits- und Alarmdienste" geführt.

G4S haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der G4S als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 8 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für G4S aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (3 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 251,25 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 29,54 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 193,95 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 5,28 Prozent liegt G4S 3,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Commercial Services" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,21. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen G4S. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.