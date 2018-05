G2 Crowd, die weltweit führende Bewertungsplattform für Geschäftslösungen, bewertet Socialbakers als Leader in vier digitalen Marketingkategorien

Prag (ots/PRNewswire) -Socialbakers Social-Media-Marketingplattform in G2 CrowdsFrühjahrsbericht zu Marketing-Suites, Analytik, Management undMonitoring von Kunden als ein Branchenführer ausgezeichnetSocialbakers (http://www.socialbakers.com/), die führendeKI-gestützte Social-Media-Marketingplattform, wurde von der weltweitführenden Bewertungsplattform für Geschäftslösungen G2 Crowd in denvier Kategorien Social Media Marketing Suites, Social MediaAnalytics, Social Media Management und Social Media Monitoring alsLeader bewertet.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/649919/Socialbakers_Logo.jpg )Im hart umkämpften Markt für digitales Marketing hat sichSocialbakers bei Tausenden von Unternehmensmarken sowie kleinen undmittleren Betrieben rund um den Globus als bevorzugterSocial-Media-Marketingpartner etabliert. Socialbakersbranchenführende KI-gestützte Marketingplattform hilft Marken wieNestlé, Desigual, Lexus und National Geographic bei der Umwandlungihrer digitalen Investitionen in messbare Geschäftsergebnisse."Wir begrüßen die Auszeichnung von G2 Crowd als Leader in den vierMarketingkategorien Marketing-Suites, Analytik, Management undMonitoring. Dies bildet direkt die Zufriedenheit unserer Kunden ab",sagte Yuval Ben-Itzhak, CEO von Socialbakers. "Das digitaleMarketinggeschäft wird immer unübersichtlicher. Mit derSocialbakers-Suite machen wir Marketingfachleuten das Leben leichter,indem wir sie durch eine Plattform unterstützen, mit der sie dasPublikum quer durch die sozialen Medien und andere digitaleRessourcen besser verstehen können. Sie können aussagekräftigereInhalte für Ansprache und Ausbau ihres Kundenstamms produzieren undden Effekt auf die Geschäftsziele messen und benchmarken.""Die Platzierungen auf G2 Crowd-Berichten basieren auf Daten, dievon echten Nutzern stammen", sagte Michael Fauscette, Forschungschefvon G2 Crowd. "Wir freuen uns ganz besonders, den Erfolg der aufunserer Site bewerteten Produkte zu teilen. Hier sprechen die Nutzer,und die Erkenntnisse sind für potenzielle Einkäufer auf der ganzenWelt von unschätzbarem Wert."Die Nutzer von Socialbakers waren besonders zufrieden mit dersozialen Analytik (Nutzerzufriedenheit 95 %) und dem Markenschutz (91%). Echte Nutzerbewertungen finden Sie auf G2 Crowds SocialbakersBewertungs(https://www.g2crowd.com/products/socialbakers/features)-Seite.INFORMATIONEN ZU G2 CROWDG2 Crowd, (https://g2crowd.com/) die weltweit führendeBewertungsplattform für Geschäftslösungen, unterstützt bessereKaufentscheidungen mit mehr als 381.000 Nutzerbewertungen.Geschäftsleute, Einkäufer, Anleger und Analysten nutzen die Site fürVergleich und Auswahl der besten Software und Dienstleistungen aufBasis von Bewertungen durch Branchenkollegen und synthetisiertesoziale Daten. Die G2 Crowd-Site zählt jeden Monat mehr als eineMillion Besucher, die dort einzigartige Einblicke gewinnen.INFORMATIONEN ZU SOCIALBAKERSSocialbakers ist der anerkannte Social-Media-Managementpartner fürTausende von Unternehmensmarken sowie kleine und mittlere Betriebe.Durch den nutzbringenden Einsatz des größten Social-Media-Datensetsder Branche hilft die Social-Media-Marketingplattform vonSocialbakers kleinen und großen Marken dabei sicherzustellen, dassihrer Investitionen in soziale Medien messbare Geschäftsergebnisseliefern. Mit mehr als 2.500 Kunden in 100 Ländern ist Socialbakersdie führende Social-Media-Managementplattform. Socialbakers ist seit2011 Facebook Marketing Partner, seit 2017 Pinterest MarketingPartner und seit 2017 LinkedIn Marketing Partner. Socialbakersschaffte es 2018 in die Inc.-Liste der 5.000 am schnellstenwachsenden Unternehmen Europas. Weitere Informationen finden Sieunter http://www.socialbakers.com.Pressekontakt:Claire Wilsonclaire.wilson@socialbakers.com+ (49)160-908-56807Original-Content von: Socialbakers, übermittelt durch news aktuell