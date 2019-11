G2-Benutzerbewertungen jetzt auf AWS Marketplace verfügbar

Chicago (ots/PRNewswire) - - Benutzerbewertungen für authentifizierteG2-Business-Software werden ab sofort im AWS Marketplace angezeigtFür G2.com (vormals G2 Crowd) werden ab sofort Benutzerbewertungen auf demAmazon Web Services (AWS) Marketplace (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2647147-1&h=752055820&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2647147-1%26h%3D2137784768%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faws.amazon.com%252Fmarketplace%26a%3DAmazon%2BWeb%2BServices%2B(AWS)%2BMarketplace&a=Amazon+Web+Services+(AWS)+Marketplace+)veröffentlicht. G2 ist eine der weltweit größten Plattformen,die von Unternehmen zur Identifizierung, Selektion und Verwaltung vonTechnologien genutzt wird. Mehr als 3 Millionen Nutzer pro Monat besuchen G2, umeinige der besten Softwareprodukte und professionellen Dienstleistungen aus mehrals 1.700 Kategorien für ihr Unternehmen ausfindig zu machen. AWS Marketplaceist ein digitaler Katalog mit Tausenden von Softwareprodukten unabhängigerSoftwareanbieter, über den Softwareprodukte, die auf AWS laufen, problemlosgefunden, getestet, erworben und bereitgestellt werden können. DerZusammenschluss mit AWS baut auf eine bereits bestehende Geschäftsverbindungauf.G2 und AWS Marketplace verarbeiten mehr als 20.000 Nutzerbewertungen fürProdukte, die im AWS Marketplace verfügbar sind. Mit mehr als 4.800 Produktenvon 1.400 Anbietern sehen Anwender nun mehr als 20.000 authentifizierteGeschäftssoftware-Benutzerbewertungen, die mehr als 230.000 Kunden undAWS-Marketplace-Nutzer erreichen."Die G2-Kundenbewertungen im AWS Marketplace helfen Kunden dabei, verifizierteBewertungen zu finden, sodass sie eine transparente und umfassendeKaufentscheidung in Bezug auf Unternehmenslösungen, die über AWS ausgeführtwerden, vornehmen können", so Garth Fort, Direktor, AWS Marketplace, Amazon WebServices, Inc. "Wir freuen uns, unseren Kunden über G2 nun Tausende vonzusätzlichen Bewertungen zur Verfügung stellen zu können."G2 garantiert (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2647147-1&h=3800639435&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2647147-1%26h%3D3088883701%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsell.g2.com%252Fg2-scoring-methodologies%26a%3Densures&a=garantiert) Produktbewertungen der höchsten Qualität, da alle der bislangmehr als 1.000.000 Bewertungen von G2-Mitarbeitern validiert und moderiertwurden. Jede einzelne der G2-Bewertungen, die ab sofort auf dem AWS Marketplaceverfügbar sind, wurde von einem verifizierten Benutzer eingereicht, und nichtvon einem Verkäufer dieser Technologie bezahlt oder beeinflusst."In der Vergangenheit fehlte bei Bewertungen von Software und Cloud-Diensten oftdie Transparenz und Authentizität. Wir haben G2 gestartet, um dementgegenzuwirken", sagte Godard Abel, CEO von G2. "Dadurch, dass wir B2B-Käufernunparteiische Einblicke aus Peer Reviews zur Verfügung stellen, um ihnen beimKauf der besten Cloud-Services zu helfen, demonstrieren wir unseren Fokus aufKunden, einen Wert, den wir mit AWS teilen."Diese Neuigkeiten folgen der jüngsten Ankündigung, dass G2 eine Partnerschaftmit CDW (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2647147-1&h=717095415&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2647147-1%26h%3D1535587023%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsell.g2.com%252Fblog%252Fg2-cdw-partnership%26a%3Dwith%2BCDW&a=mit+CDW+)eingegangen ist, einem führenden Anbieter vonMultibrand-Technologielösungen für Unternehmen, Behörden, das Bildungswesen undden Gesundheitsbereich im Vereinigten Königreich und Kanada.Informationen zu G2.com (vormals G2 Crowd)G2.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2647147-1&h=1986156542&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2647147-1%26h%3D496871182%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcts.businesswire.com%252Fct%252FCT%253Fid%253Dsmartlink%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.g2.com%25252F%2526esheet%253D51997538%2526newsitemid%253D20190610005826%2526lan%253Den-US%2526anchor%253DG2.com%2526index%253D16%2526md5%253Df7f59a558186efadde0955a7be4d3fab%26a%3DG2.com&a=G2.com) mitSitz Chicago revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen geeigneteSoftware und Dienstleistungen ausfindig machen, erwerben und managen. Mehr alsdrei Millionen Nutzer pro Monat greifen auf G2 zurück, um die bestenSoftwareprodukte für ihre Unternehmen zu finden und zu kaufen. Die Plattformverfügt über mehr als eine Million geprüfte Bewertungen und 100 MillionenUS-Dollar an Gesamtinvestitionen, die von IVP, Accel Partners, LinkedIn,Emergence Capital, Pritzker Group, Chicago Ventures, Hyde Park Ventures,Branchenführern und den Gründern stammen. Zu den G2-Kunden gehören Amazon Web
Services (AWS), IBM und Zoom, und die jüngste Serie-C-Finanzierung in Höhe von
55 Millionen US-Dollar wurde im Oktober bekannt gegeben, dicht gefolgt von der
Übernahme der Unternehmen Siftery und Advocately.

Pressekontakt:
Alex Shapiro
Leiter Kommunikation
G2
ashapiro@g2.com
+1 (415) 608-5044