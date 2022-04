G2K als eines der innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstandes geehrt

Berlin (ots) -G2K erhält das TOP 100-Siegel / Wettbewerb basiert auf wissenschaftlichem Auswahlverfahren / Ehrung durch Ranga Yogeshwar im Juni Berlin - Die G2K Group GmbH aus Berlin hat bei der 29. Runde des Wettbewerbs TOP 100 als Ideenschmiede überzeugt. Sie hat dafür das TOP 100-Siegel 2022 verliehen bekommen. Nur besonders innovativen mittelständischen Unternehmen wird diese Auszeichnung zuteil. Am 24. Juni wird G2K für diese Leistungen vom Mentor des Wettbewerbs, dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, persönlich geehrt.G2K ist in der Anwendung von künstlicher Intelligenz beheimatet. Die Anwendungsbereiche reichen von Gefahrenerkennungen im öffentlichen Bereich bis hin zur optimalen Raumplanung im Einzelhandel. Herzstück des G2K-Kosmos ist die KI-Plattform Parsifal. Karsten Neugebauer, CEO des Unternehmens, zur Ehrung durch die TOP 100- Jury: "Wir freuen uns sehr, dass unsere jahrelangen Bemühungen, in Deutschland einen KI-Champion zu schaffen, nun in dieser Form gewürdigt werden und danken dem Team um Ranga Yogeshwar für diese Auszeichnung. Unsere Vision ist es, die Digitalisierung dieser Welt im positivsten Sinne voranzutreiben. Das bedeutet, Dinge einfacher zu machen, um unseren Kunden neue Vorteile in der Operational Excellence zu gewährleisten. Wir verhelfen unseren Partnern also, mit vielen Daten umgehen zu können und diese zu nutzen".Parsifal sorgt durch die Verknüpfung von künstlicher Intelligenz mit diversesten Hardware-Lösungen aller gängigen Anbieter unter anderem für eine perfekte Warenplatzierung im Einzelhandel. Die Plattform schafft die Möglichkeit, das Kundenerlebnis passgenau zuzuschneiden, indem sie zum Beispiel durch Warteschlangen-Management Wartezeiten minimiert. Parsifal schafft es, relevante Informationen herauszufiltern, Informationen in nutzbares Wissen umzuwandeln und daraus entsprechende Handlungen folgen zu lassen - das alles unter Einhaltung aller geltenden Datenschutzregeln.Am 24. Juni kommen in Frankfurt am Main die Top-Innovatoren des Jahrgangs 2022 zur Preisverleihung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit zusammen, um die Glückwünsche von Ranga Yogeshwar entgegenzunehmen. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den Innovationswettbewerb seit elf Jahren als Mentor.Kernstück des Innovationswettbewerbs TOP 100 ist ein wissenschaftliches Auswahlverfahren, das die Teilnehmer durchlaufen müssen. Im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter des Vergleichs, untersuchten der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team die G2K Group GmbH anhand von mehr als 100 Innovations-Indikatoren aus fünf Kategorien: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg. Im Grundsatz geht es in der TOP 100-Analyse um die Frage, ob die Innovationen eines Unternehmens nur ein Zufallsprodukt sind oder aber systematisch geplant werden und damit in Zukunft wiederholbar sind. Eine besondere Gewichtung erfährt die Frage, ob und wie sich Neuheiten und Produktverbesserungen am Markt durchsetzen (weitere Informationen zu den Prüfkriterien unter www.top100.de/pruefkriterien).Über die G2K Group GmbH:Gegründet wurde das KI-Unternehmen 2013 vom deutschen CEO Karsten Neugebauer und mexikanisch/ägyptischen CTO Omar El Gohary in München. Karsten Neugebauer ist stellvertretender Vorsitzender der Bundesfachkommission KI und Wirtschaft 4.0 im Wirtschaftsrat Deutschland. Heute hat das Unternehmen, das auf dem Weg ist, der deutsche KI-Leuchtturm auf den internationalen Märkten zu sein, 250 Mitarbeiter in 5 Büros auf vier Kontinenten. Gemanagt wird G2K aus Berlin und arbeitet mit Partnern zusammen wie der Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland), SAP, BOSCH, Microsoft, Google und vielen anderen mehr.TOP 100: der WettbewerbSeit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 25 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner.