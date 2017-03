G20-Kritiker setzen Protest mit Demo in Baden-Baden fort

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Zum Ende des Treffens der weltweit wichtigsten Finanzminister und Notenbankchefs in Baden-Baden wollen die Gegner der G20-Politik noch einmal auf die Straße gehen.



Rund 1000 Teilnehmer werden am Samstag zur Demonstration in der Innenstadt erwartet, zu der das Bündnis NoG20 aufgerufen hat. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot präsent, um Zwischenfälle zu verhindern. Unliebsame Überraschungen blieben auch am zweiten Einsatztag der Sicherheitskräfte aus. "Alle angemeldeten und durchgeführten demonstrativen Aktionen verliefen vollkommen friedlich und reibungslos", teilte ein Polizeisprecher am Freitagabend mit.

Bereits zum Auftakt des Treffens hatten das globalisierungskritische Netzwerk Attac und Kirchen die Weltfinanzpolitik angeprangert. Den ganzen Freitag über waren sie mit bunten Aktionen in der Innenstadt unterwegs. Sie forderten eine gerechtere Steuerpolitik und Schuldenerleichterungen. Steuervermeidung und Steuerflucht müssten beendet werden, sie seien Hauptgründe für Haushaltsdefizite und Verschuldung von Staaten, sagte der Sprecher von Attac Frankreich, Dominique Plihon.

Das deutsche Entschuldungsbündnis erlassjahr.de und das Werk für Entwicklungszusammenarbeit Misereor forderten faire Insolvenzverfahren für überschuldete Staaten. "Sonst besteht die Gefahr, dass sie nicht in der Lage sind, Armut zu überwinden", sagte Klaus Schilder von Misereor.

In einem ökumenischen Gottesdienst in Baden-Baden mahnte der Erzbischof von Freiburg, Stephan Burger, es sei an der Zeit, "die Welt mit den Augen der Armen zu sehen". Der Evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh sagte einer Mitteilung zufolge: "Die Entscheidungen der G20-Finanzministerinnen und Finanzminister und der Notenbankchefs bestimmen über das Leben und die Zukunft von vielen Millionen Menschen weltweit."/moe/DP/zb