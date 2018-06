G20-Krawalle an der Elbchaussee: Polizei verhaftet Tatverdächtige im Raum Frankfurt

Hamburg (ots) - In Zusammenhang mit den schweren Ausschreitungenauf der Hamburger Elbchaussee zu Beginn des G20-Gipfels in Hamburghat die Polizei nun erstmals Tatverdächtige verhaftet. Bisher gab esnur Haftbefehle gegen ausländische Verdächtige, die bisher auch nichtvollstreckt werden konnten.Nach Informationen des NDR wurden im Raum Frankfurt vierTatverdächtige verhaftet, die an den schweren Ausschreitungen auf derHamburger Elbchaussee am frühen Morgen des 7. Juli 2017 beteiligtgewesen sein sollen. Damals hatte ein schwarzer Block aus rund 220Vermummten bei einer offenbar genau geplanten Aktion schwereZerstörungen angerichtet.Nach Recherchen des NDR handelt es sich bei den Tatverdächtigen umzwei Erwachsene und zwei Jugendliche. Sie sollen heute noch inHamburg dem Haftrichter vorgeführt werden.In Hamburg ermittelt eine Sonderkommission aus rund 150 Beamtenund sucht in Deutschland und im benachbarten Ausland nachG20-Gewalttätern. Die Ermittlungen kamen bisher nur langsam voran,weil die Beamten nur wenige brauchbare Spuren hatten.Neben den vier Verhaftungen im Zusammenhang mit der Elbchausseehat die Polizei heute auch noch einen weiteren Haftbefehl wegen derKrawalle rund um den G20-Gipfel vollstreckt.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PleßmannTel.: 040/4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell