G20-Jungunternehmergipfel zu Big Data und Augmented/ Virtual Reality

Berlin (ots) - Vom 15. bis 16. Juni 2017 kommen auf demG20-Jungunternehmergipfel circa 500 junge Unternehmer aus denwichtigsten Industrie- und Schwellenländern im Haus der DeutschenWirtschaft in Berlin zusammen, um digitale Zukunftstrends zudiskutieren. Ausrichter des Gipfels sind die WirtschaftsjuniorenDeutschland - als Mitgliedsorganisation für Deutschland in derG20-Jungunternehmerallianz.Zu den zu diskutierenden Themen gehören Big Data und Augmented/Virtual Reality. Hierzu haben die Wirtschaftsjunioren Deutschlandeine Blitzumfrage unter ihren Mitgliedern durchgeführt.Die Umfrageergebnisse zeigen Hindernisse beim Einsatz von BigData-Anwendungen sowie Augmented/ Virtual Reality Devices in denUnternehmen der Jungen Wirtschaft. So sehen die Wirtschaftsjuniorenunausgereifte Produkte (38 %) und die unzureichendeunternehmensinterne IT-Infrastruktur (34 %) als größteSchwierigkeiten bei der Nutzung von Augmented-/ Virtual RealityDevices. Unsicherheiten beim Datenschutz sehen 26 % als Problem(Mehrfachantworten waren möglich). Auch bei Big Data-Anwendungen istder Datenschutz für 25% der befragten Unternehmer und Führungskräfteein Hemmschuh."Der G20-Jungunternehmergipfel wird mit rund 500 Jungunternehmernaus den G20-Staaaten in interaktiven Formaten Forderungen entwickeln,die die Digitalisierung beschleunigen", sagt Alexander Kulitz,Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland. Dabei wird esneben den Themen Big Data und Augmented/ Virtual Reality auch umDigital Platforms und das Internet of Things gehen. "Mit denErgebnissen des Gipfels sprechen wir Empfehlungen an dieRegierungschefs der G20 aus, wie man mit der Digitalisierung zu einernachhaltigen Entwicklung der Weltwirtschaft beitragen kann", ergänztCarsten Lexa, Präsident der G20-Jungunternehmerallianz fürDeutschland.Informationen zum G20-Jungunternehmergipfel unter:www.g20yea2017.comDer Gipfel ist presseöffentlich. Anmeldungen unter presse@wjd.deZu den Umfragegrafiken: https://tinyurl.com/ybf4ftpsDie Wirtschaftsjunioren Deutschland vertreten als größterdeutscher Verband von Unternehmern und Führungskräften unter 40Jahren im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums die Interessender jungen deutschen Wirtschaft im internationalen Netzwerk derG20-Jungunternehmerallianz.