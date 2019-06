G20: Gipfel der großen Wirtschaftsnationen beginnt in Osaka

OSAKA(dpa-AFX) - Der Gipfel der großen Wirtschaftsmächte (G20) in Osaka hat am Freitag mit den gemeinsamen Beratungen der Staats- und Regierungschefs begonnen.



Im Mittelpunkt des zweitägigen Treffens in der drittgrößten Stadt Japans stehen die Lage der Weltwirtschaft, Handelsspannungen besonders mit den USA und der Klimaschutz, aber auch Krisen wie in der Golfregion. Zum Auftakt kamen die Staats- und Regierungschefs zum traditionellen "Familienfoto" zusammen.

Im Hintergrund liefern sich die Unterhändler der Delegationen ein heftiges Ringen um das geplante Abschlusskommuniqué. Besonders strittig sind die Themen Handel und Klima. Frankreich und andere Länder fürchten, dass die Aussagen zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens hinter frühere Zusagen zurückfallen könnten.

Nachdem US-Präsident Donald Trump aus der historischen Vereinbarung ausgestiegen war, konnten schon bei den zwei vergangenen Gipfeln in Hamburg und Buenos Aires die Differenzen in die Abschlusserklärung festgeschrieben werden. Doch hatten sich die anderen 19 Mitglieder der G20 deutlich zur Umsetzung verpflichtet. Ziel des Klimaabkommens ist es, die Erderwärmung auf weit unter zwei Grad, möglichst sogar 1,5 Grad, im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Auch beim Handel gibt es Differenzen zwischen den USA und den 19 anderen Teilnehmern. Mit seiner "Amerika Zuerst"-Politik wendet sich Trump vom regelbasierten Welthandel ab und steht auch der Welthandelsorganisation (WTO) kritisch gegenüber. Die anderen wollen hingegen das multilaterale System bewahren und wenden sich gegen Protektionismus, wie der US-Präsident ihn betreibt./lw/DP/stk