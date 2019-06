G20: EU hofft auf neuen riesigen Freihandelsvertrag

OSAKA/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Gespräche über den Abschluss eines Freihandelsabkommens mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur sind auf der Zielgeraden.



Beide Seiten arbeiteten hart daran, die noch verbliebenen offenen Punkte zu klären, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Freitag in Brüssel. Aus Verhandlungskreisen hieß es, dass eventuell bereits am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka eine Grundsatzeinigung bekanntgegeben werden könnte. Dort sind neben den EU-Spitzen auch Argentiniens Präsident Mauricio Macri sowie Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro anwesend.

Die Verhandlungen zwischen EU und den Mercosur-Ländern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay laufen bereits seit Jahren. Ziel ist ein Abkommen über den Abbau von Zöllen und anderen Handelshemmnissen, das Unternehmen Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe bringen soll. Der Staatenbund Mercosur ist mit einer Bevölkerung von mehr als 260 Millionen Menschen einer der großen Wirtschaftsräume der Welt.

Das Abkommen mit der Mercosur-Gruppe wäre das größte, das die EU jemals vereinbart hat. Bislang ist dies das Abkommen mit Japan, das am 1. Februar in Kraft trat und damit die größte Freihandelszone der Welt schuf.