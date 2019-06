G20: EU droht im Streit um Klimaschutz Veto gegen G20-Erklärung an

OSAKA (dpa-AFX) - Die Europäische Union will beim G20-Gipfel in Japan keine Abschlusserklärung akzeptieren, die beim Thema Klimaschutz hinter vorherige Erklärungen zurückfällt.



"Ich denke, dass wir eine starke Erklärung zum Klimawandel brauchen", sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Freitag zum Auftakt des Spitzentreffens der großen Wirtschaftsmächte (G20) in Osaka. Er könne deswegen keine Verwässerung der Erklärung des G20-Gipfels im vergangen Dezember akzeptieren.

In Buenos Aires hatten sich die Gipfelteilnehmer damals mit Ausnahme von US-Präsident Donald Trump zur "uneingeschränkten Umsetzung" des Pariser Klimaabkommens zur Begrenzung der Erderwärmung bekannt und festgehalten, dass der Vertrag "unumkehrbar" sei.

Nach Angaben aus Verhandlungskreisen haben bei den Gesprächen über die Abschlusserklärung des Gipfels in Osaka neben den USA auch Länder wie Brasilien und Australien Einwände gegen eine weitgehende Erklärung zum Klimaschutz. Es werden deswegen bis zum Gipfelende am Samstag harte Verhandlungen erwartet.

Das Pariser Klimaabkommen sieht vor, den Anstieg der globalen Temperatur bei weniger als zwei Grad und möglichst sogar bei nur 1,5 Grad zu stoppen. Vergleichsmaßstab ist die Zeit vor der Industrialisierung./aha/DP/stk