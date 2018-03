G20/Argentinien und Deutschland einig: Keine Strafzölle

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Deutschland und Argentinien wollen auf der G20-Ebene die USA von ihrem Plan für Strafzölle abbringen.



"Es gibt einen absoluten Konsens für freien Handel", sagte Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Sonntag in Buenos Aires nach einem Treffen mit dem argentinischen Finanzminister Nicolás Dujovne. "Das ist die Sprache von Hamburg", meinte Scholz mit Blick auf das Bekenntnis zu freiem und fairen Handel beim letzten G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Juli 2017 in der Hansestadt.

Argentinien hat von Deutschland die G20-Präsidentschaft übernommen, Scholz nimmt in der Hauptstadt am Treffen der Finanzminister und Notenbankenchefs der führenden Wirtschaftsmächte teil. Er will auch US-Finanzminister Steven Mnuchin treffen, zudem unter anderem die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, und den Chef Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi.

Trump will Zölle von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium zum Schutz der US-Industrie verhängen - und droht auch mit Zöllen gegen deutsche Autobauer. Auch China stellt sich gegen Trumps Pläne, die eine Spirale des Protektionismus in Gang setzen könnte./ir/jg/DP/she