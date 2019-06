G20: Aktivisten kritisieren: Versprechen endlich auch einhalten

OSAKA(dpa-AFX) - Entwicklungsorganisationen, Klimaschützer und andere Aktivisten haben den großen Wirtschaftsmächten (G20) vorgeworfen, viele ihrer Zusagen für soziale Entwicklung und Umweltschutz nicht einzuhalten.



"Wir sehen häufig keine Aktionen, mit denen eingegangene Verpflichtungen auch umgesetzt werden", sagte Yuka Iwatsuki, die Vorsitzende des C20 genannten Bündnisses der Zivilgesellschaft, am Freitag zum Auftakt des Gipfels der Staats- und Regierungschefs vor der Presse im japanischen Osaka. Globale Herausforderungen erforderten globale Lösungen. "Wir haben keine Zeit zu verlieren."

Klimaschützer warnten, nicht hinter frühere Zusagen im Kampf gegen die Erderwärmung zurückzufallen und kritisierten Gastgeber Japan. "Wir sind besorgt, dass die japanische Regierung versucht, die Verpflichtungen beim Klimawandel im Vergleich zu früheren Vereinbarungen zu verringern", sagte Yuki Tanabe vom japanischen Zentrum für nachhaltige Umwelt und Gesellschaft (JACSES). Die G20 ist verantwortlich für rund 80 Prozent der globalen Emissionen.

Nach dem Ausstieg von US-Präsident Donald Trump aus dem Pariser Klimaschutzabkommen müssten sich zumindest die anderen 19 Mitglieder der Gruppe wie bei den zwei vorausgegangen Gipfeln in Hamburg und Buenos Aires zur "vollen Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens verpflichten", sagte Tanabe. Ziel des historischen Abkommens ist es, die Erderwärmung auf weit unter zwei Grad, möglichst sogar 1,5 Grad, im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Auch Emilia Berazategui von Transparency International übte scharfe Kritik an den G20, die immer neue Zusagen machten, diese dann aber nicht erfüllten. "Ohne Aktionen sind es nur leere Versprechen." Auch der mehrfach versprochene Kampf gegen Korruption müsse besser in die Tat umgesetzt werden. So müssten etwa Informanten besser geschützt werden. Auch müsse es vertrauliche Mechanismen geben, über die Bestechung gemeldet werden könne, sagte die Aktivistin. Korruption bedrohe weltweit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Umwelt, soziale Entwicklung oder auch Gesundheitssysteme./lw/DP/stk