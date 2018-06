Fyffes erhält CLAC-Preis für sein Engagement für Fairtrade-Praktiken im Bananensektor

Preisverleihung bei der Fairtrade International Generalversammlungin Costa RicaDublin (ots/PRNewswire) - Fyffes, das in Dublin ansässigeUnternehmen für landwirtschaftliche Erzeugnisse, wurde vomlateinamerikanischen und karibischen Fairtrade-ProduzentennetzwerkCLAC (Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo)für sein Engagement beim Kauf von Bananen von vielen Kleinproduzentender Region und seine Rolle als größter Fairtrade-Bananenkäuferausgezeichnet. Der Preis wurde auf der Fairtrade InternationalGeneralversammlung in San Jose, Costa Rica, verliehen. DieVersammlung stand dieses Jahr unter dem Motto "Fairtrade: DreißigJahre Wertschöpfung mit Produzenten weltweit".Auf der Veranstaltung trafen sich Teilnehmer aus der ganzen Welt,die Organisationen des globalen Fairtrade-Systems repräsentierten.Auf dem Programm stand eine "Night of Tribute", bei der CLACOrganisationen und Personen, die eine grundlegende Rolle bei derEntwicklung und Stärkung von Fairtrade-Praktiken gespielt haben,seine Anerkennung aussprach. Fyffes wurde in der Kategorie "Trader"für seinen wertvollen Kurs in Richtung größterFairtrade-Bananenkäufer und sein Engagement für ausgewogene Käufe vonkleinen Erzeugerorganisationen und Plantagen ausgezeichnet."Wir feiern in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum des Engagementsvon mexikanischen Kaffeeproduzenten für bessere Handelsbedingungen.Damit wollten sie ihre Abhängigkeit von karitativen undaußerbetrieblichen Aktivitäten verringern und schafften damit dieGrundlage für die heutige Fairtrade-Bewegung", so Marike Runneboom dePeña, die Vorsitzende von CLAC, in einem Brief an Fyffes über dieAuszeichnung.Fyffes hat bereits zahlreiche Fairtrade- und internationaleZertifizierungen erhalten. Im April erhielt ihr Melonenbetrieb SurAgrícola de Honduras (Suragroh) in Honduras das Fairtrade-Zertifikatvon Fair Trade USA, einer gemeinnützigen Organisation, die Standardssetzt und Produkte zertifiziert und kennzeichnet, die nachhaltigeLebensgrundlagen für Landwirte und Arbeiter fördern und die Umweltschützen. Fyffes ist auch der Importeur mit der weltweit höchstenAnzahl von durch die GlobalGAP zertifizierten Produktionspartnern."Wir freuen uns sehr über diese wichtige Auszeichnung von CLAC,die wir auf der Fairtrade International Generalversammlung erhaltenhaben", sagte David McCann, der Chairman von Fyffes Limited. "Diesist eine weitere Anerkennung des Engagements von Fyffes für faire undnachhaltige Geschäftspraktiken, einschließlich der Unterstützung vonKleinproduzenten, die einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichenEntwicklung in ihren Gemeinden leisten."Informationen zu FyffesFyffes Limited ist ein führender internationaler Importeur undVertreiber von hochwertigen Früchten und Pilzen mit Sitz in Dublin,Irland. Das Unternehmen Fyffes kann 2018 sein 130-jähriges Jubiläumfeiern und ist somit die älteste Fruchtmarke der Welt. Fyffesbetreibt Handels-, Landwirtschafts- und Exportaktivitäten in Europasowie Nord-, Zentral- und Südamerika mit seit langem etabliertenHandelsbeziehungen mit Erzeugergruppen in Zentral- und Südamerika.Die Hauptaktivitäten des Unternehmens umfassen die BereicheProduktion, Beschaffung, Versand, Reifung, Verteilung und Marketingvon Bananen, Ananas, Melonen und Pilzen. Dass wir uns gegenüber denGrundsätzen der Unternehmensverantwortung verpflichten, ist einzentraler Bestandteil der Marke Fyffes. Dies wurde mit zahlreicheninternationalen Zertifizierungen für Best Practices in sozialen,ökologischen und allgemeinen Nachhaltigkeitsthemen ausgezeichnet.Fyffes ist der größte Importeur von Bananen und der führendeVermarkter von Bio- und Fairtrade-Bananen in Europa sowie derImporteur mit der weltweit höchsten Anzahl an durch GlobalGAPzertifizierten Produktionspartnern. Fyffes ist seit 2017 eineTochtergesellschaft der Sumitomo Corporation. (www.fyffes.com)Pressekontakt:Brian Bell: brian.bell@ogilvy.comOriginal-Content von: Fyffes, übermittelt durch news aktuell