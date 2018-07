Fuyao Glass Industry: Nach so langer Zeit …

Für die Aktie Fuyao Glass Industry aus dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shanghai am 25.07.2018 ein Kurs von 26,14 CNY geführt.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Fuyao Glass Industry einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Fuyao Glass Industry jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Fuyao Glass Industry beträgt das aktuelle KGV 21,84. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automotive" haben im Durchschnitt ein KGV von 54,47. Fuyao Glass Industry ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

