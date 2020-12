Zürich (ots/PRNewswire) - Die Futurity Brands Switzerland AG gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft, Paul Frank Limited, weltweit alle Rechte an dem geistigem Eigentum der renommierten Marke PAUL FRANK für Popkultur- und Lifestyle-Produkte erworben hat. Die vollständige Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Paul Frank Industries LLC umfasst ein umfangreiches Design-Portfolio mit mehr als 150 Figuren. Die bekannteste davon ist der legendäre "Julius der Affe". Futurity Brands wird für das Management und das Wachstum der internationalen Lizenzierung, den Vertrieb und das direkte Verbrauchergeschäft der Marke verantwortlich sein. Mit seinen Niederlassungen in Zürich, Hongkong, Tokio und Sydney wird das neu gegründete Management-Team von Futurity Brands unter der Leitung von Chairman und CEO Stan Wan den Dauerbrenner zu seinen südkalifornischen Wurzeln zurückführen und die beliebte Marke gleichzeitig auf den Geschmack künftiger Generationen abstimmen.Paul Frank Industries wurde 1995 in Huntington Beach, Kalifornien, gegründet. Die Marke Paul Frank ist bekannt für ihre nostalgisch leuchtenden Farben, ihren skurrilen Humor und den legendären "Julius der Affe". Seit über 25 Jahren begeistert sie mit ihrem Humor und ihrer aufrichtigen Herzlichkeit die weltweite Fangemeinde in Nord- und Südamerika, Asien, Europa und Australien.Futurity Brands ist ein zweckorientiertes, ganzheitliches Unternehmen für Lifestyle-Markenmanagement, das sich auf Marken konzentriert, die für eine bessere Zukunft stehen. Futurity Brands möchte durch Akquisitionen, Lizenzierung, Vertrieb, Design und strategische Lieferkettenfähigkeiten einen langfristigen Unternehmenswert erzielen, indem es in Marken und Innovationen investiert, die verbraucherorientierte Lösungen für globale Herausforderungen bieten.Pressekontakt:Global Licensing ManagerMichael Puglisimichael@futuritybrands.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1373779/PaulFrank.jpgOriginal-Content von: Futurity Brands, Paul Frank, übermittelt durch news aktuell