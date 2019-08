"Future in your hands": Neue Kampagne von TÜV SÜD spricht Talente weltweit an

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

München (ots) - Mit seinem neuen Employer-Branding Konzept "Futurein your hands" spricht TÜV SÜD weltweit neue Talente an und zeigtdabei die ganze Vielfalt seiner Tätigkeitsfelder undKarrieremöglichkeiten als modernes Zertifizier- undDienstleistungsunternehmen. Die eigenen Mitarbeiter stehen dabei alsMarkenbotschafter im Mittelpunkt."Mit der Kampagne 'Future in your hands' möchten wir zeigen,welche vielfältigen Joboptionen und Entwicklungsmöglichkeiten TÜV SÜDweltweit zu bieten hat", erklärt Claudia Delp, Leiterin Global HRCenter of Excellence für Talent Acquisition und Talent Development.Als Zertifizierer und technischer Dienstleister deckt TÜV SÜD eineenorme Bandbreite von Fachgebieten ab, von der Überprüfung vonBergbahnen und Aufzügen bis zu Lebensmittelsicherheit oderDatensicherheit. Ähnlich breit ist das Branchenspektrum. Es reichtvon Mobilität und Infrastruktur über Gesundheit bis hin zu Energie,Handel und Konsumgütern. "Diese Vielfalt ist bei potenziellenBewerbern oft nicht bekannt und das wollen wir ändern", sagt Delp.Die Zukunft in den eigenen Händen: Mitarbeiter als BotschafterIm Mittelpunkt der internationalen Kampagne, die sowohl inPrintmedien als auch auf Social Media umgesetzt wird, stehen dieeigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer realenArbeitsumgebung. "Authentische Einblicke zu geben ist Kern derKampagne", betont auch Gabriele Sommer, Leiterin KonzernbereichPersonal. Tatjana Sanchez prüft als Auditorin Brauereien in Spanien,Volker Kron testet Expeditionsausrüstungen auf Herz und Nieren undKarl Schneider klettert mit Helm in der Salzmine in Berchtesgaden, umdiese gründlich zu inspizieren."Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten durch ihrePrüftätigkeit tatsächlich die Zukunft in ihren Händen. Sie sind oftdie Ersten, die neue Technologien prüfen, womit sie maßgeblich dieZukunft der Gesellschaft beeinflussen. Sie tragen viel Verantwortung,denn von ihren Entscheidungen hängt einiges ab", erklärt Sommer. DasLeitthema "Future in your hands" hat daher eine sehr enge Vernetzungmit der DNA von TÜV SÜD, es hat aber noch einen zweiten Aspekt:"Arbeitnehmer möchten ihre Zukunft selbst aktiv gestalten, auch indiesem Sinne halten sie also ihre Zukunft in ihrer Hand. TÜV SÜDbietet hier als attraktiver Arbeitgeber viele Möglichkeiten, die wirsichtbar machen wollen", ergänzt Delp.Drei Kernbotschaften und das OktagonIn den Motiven spiegeln sich drei Kernbotschaften wider: "Passionfor Technology" zeigt die Leidenschaft für Technik, die vieleMitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei TÜV SÜD antreibt. Die Motivedazu zeigen Menschen bei der Arbeit an einer bestimmten Technologie,in einer Industrieanlage, einem Labor oder in der Interaktion mitKollegen oder Kunden. "Professional Excellence" stellt als zweiteBotschaft die fachliche Exzellenz der Mitarbeiterinnen undMitarbeiter bei TÜV SÜD in den Mittelpunkt. Sie liefern die besteLösung für unsere Kunden und unsere Gesellschaft, nutzen dabei ihrpersönliches Know-how bestmöglich und entwickeln es weiter. "Leave aMark" zeigt als dritte Botschaft, wie sinnstiftend die Arbeit bei TÜVSÜD ist. Die Bildsprache ist angelehnt an das blaue Oktagon, dasdurch das TÜV SÜD -Siegel bekannt ist."Natürlich beobachten auch wir, dass qualifiziertes Personal immerknapper wird, gleichzeitig haben wir in den kommenden Jahren einenwachsenden Bedarf an hochqualifizierten Mitarbeiterinnen undMitarbeitern. Heute sind es bei uns bereits rund 3.000Neueinstellungen jährlich", erklärt Gabriele Sommer. Mit 24.000Beschäftigten an rund 1.000 Standorten weltweit ist TÜV SÜD heutebereits ein international breit aufgestelltes Unternehmen außerhalbdes Heimatmarktes Deutschland und in 50 Ländern weltweit. DieFrauenquote in Führungspositionen liegt aktuell bei rund 21 Prozentund soll weiter steigen.Auf der Karriereseite von TÜV SÜD erfahren Sie mehr:https://www.tuvsud.com/en/careers/Unter dem Hashtag #FUTUREINYOURHANDS ist die aktuelleEmployer-Branding-Kampagne zudem auf den Social-Media-KanälenInstagram und LinkedIn von TÜV SÜD zu finden.Pressekontakt:Sabine KrömerTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 199, 80686 MünchenTel. +49 (0) 89 / 57 91 - 29 35Fax +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail sabine.kroemer@tuev-sued.deInternet www.tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell