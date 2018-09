Future of Video: Was und wie schauen wir im Jahr 2030?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

--------------------------------------------------------------Future of Video 2030http://ots.de/WQaKGE--------------------------------------------------------------Düsseldorf (ots) - Digitalisierung und On-Demand-Formate haben dieTV- und Videobranche in kurzer Zeit stark verändert. Wie geht dieEntwicklung weiter? Deloitte hat vier Zukunftsszenarien mit ganzunterschiedlichen Gewinnern und Verlierern entworfen.- Neue Angebote verändern die Branche rasant: Seit 2016 ist derAnteil der Verbraucher, die regelmäßig Video-on-Demand-Abonnementsnutzen, um 80% gestiegen.- Bei jungen Zuschauern sind Netflix, Youtube und Co. bereitsbeliebter als das lineare Fernsehen.- TV-Sender, digitale Plattformen und Content-Produzenten - die vierZukunftsszenarien für das Jahr 2030 werden von ganz unterschiedlichenAkteuren dominiert.20.15 Uhr - eine Tageszeit, die jahrelang der Fixpunkt derTV-Unterhaltung war, verliert immer mehr ihre Bedeutung. Die TV- undVideobranche hat in kurzer Zeit einen drastischen Wandel erlebt. "Vorallem On-Demand-Videos haben das Verbraucherverhalten radikalverändert", bestätigt Klaus Böhm, Leiter des Bereichs Media &Entertainment bei Deloitte. "Konsumenten erwarten, dass relevante undattraktive TV- und Videoinhalte jederzeit und überall abrufbar sind -und zwar in dem Format, das ihren aktuellen Bedürfnissen am bestenentspricht." Diesen neuen Ansprüchen der Kunden werden derzeit vorallem die großen Streamingplattformen gerecht. Altersübergreifendnutzen mittlerweile 44 Prozent der Deutschen mindestens einmal proWoche Video-On-Demand-Abonnements, ein Anstieg von über 80 Prozentgegenüber 2016. Viele TV-Sender haben mittlerweile mit einem breitenMediatheken-Angebot auf die Online-Konkurrenz reagiert.Doch bei den jungen Zuschauern hat die Wachablösung bereitsstattgefunden: Bei den unter 25-Jährigen erfreuen sich vor allemShort-Form Videos großer Beliebtheit, 57 Prozent schauen täglichsolche Formate auf Plattformen wir YouTube. 45 Prozent der jungenVerbraucher nutzen täglich Video-On-Demand-Abos, während nur noch 42Prozent jeden Tag Fernsehen schauen. Erleben wir eine Disruption derBranche? Werden Netflix, Amazon, Apple und Google die traditionellenTV-Sender verdrängen? Die sich schnell ändernde Marktlandschaft unddie fortschreitende Diversifizierung machen langfristigeZukunftsprognosen schwierig.Mediennutzung wird mobiler und flexibler"Deshalb haben wir für die Deloitte-Studie zu denZukunftsszenarien für die TV- und Video-Branche 2030 einenganzheitlichen Ansatz gewählt und blicken mithilfe einesSzenariodesigns über den üblichen Planungshorizont von drei bis fünfJahren hinaus", erklärt Klaus Böhm. Für die Studie "The future of thevideo and TV landscape in 2030" hat Deloitte eine Reihe von Faktorenidentifiziert, die die Zukunft der Branche bestimmen werden.Allen voran ist hier die Digitalisierung zu nennen. SchnelleGlasfasernetze und 5G ermöglichen eine flexiblere und mobilereNutzung von Medieninhalten. Datenanalyse und künstliche Intelligenzwerden Empfehlungsfunktionen verbessern. Zudem wird sichVideo-on-Demand in der Breite durchsetzen. Dennoch wird sich daslineare Fernsehen auch in Zukunft behaupten können, vor allem mitLive-Inhalten, denn das Finale einer Fußball-WM wollen noch immer diemeisten Fans in Echtzeit mitverfolgen können. Die Zukunft der Brancheverspricht dennoch ein hohes Maß an Dynamik: Neue und bestehendeAkteure werden sich entlang der Wertschöpfungskette in einemteilweise konsolidierten globalen Markt neu positionieren.Vier Zukunftsszenarien für 2030Das Ergebnis der Analyse von Deloitte sind vier möglicheZukunftsszenarien der TV- und Videobranche für das Jahr 2030. Injedem Szenario steht ein anderer Akteur im Zentrum, der die Brancheentscheidend prägt.1. Universal Supermarket: In diesem Szenario dominieren die großendigitalen Plattformen den globalen Markt in allen Teilen derWertschöpfungskette. Sie sind Content-Produzenten, -Besitzer und-Distributoren. Die TV-Sender spielen nur noch eine Rolle bei derProduktion von nationalen Inhalten, an der Distribution sind sienicht beteiligt. Die Verbraucher haben eine große Auswahl an globalenund nationalen Inhalten, Unterschiede zwischen den Anbietern gibt esnur noch bei einigen exklusiven Produktionen und Sportrechten - wiein den großen Supermärkten, wo sich die einzelnen Anbieter auch nurnoch durch Details unterscheiden.2. Content Endgame: Die über 20 Jahre alte Prophezeiung vonMicrosoft-Gründer Bill Gates wird wahr: "content is king". Die großenGewinner dieses Szenarios sind die Content-Besitzer. Die Rolle derdigitalen Plattformen hat einen fundamentalen Wandel durchlaufen. Siedienen fast ausschließlich der Distribution, allerdings zahlen dieVerbraucher nicht mehr für einen bestimmten Anbieter, sondern direktfür die Inhalte, die sie sehen wollen. Insgesamt hat sich dieVielfalt des Contents verringert, die Qualität der globalen Angeboteerreicht dagegen neue Dimensionen.3. Revenge of the Broadcasters: Die TV-Sender haben dieDigitalisierung gemeistert und sind in der Lage, großflächigOn-Demand-Inhalte anzubieten und die Verbraucher mit smartenEmpfehlungen zu versorgen. Neben den Sendern haben auch die digitalenPlattformen weiterhin ihren Platz am Markt. Während sich Erstere auflokale Inhalte mit hoher Qualität konzentrieren, liefern diePlattformen internationale Produktionen und Blockbuster. Verbrauchergenießen ein reichhaltiges Content-Angebot und können zwischenlinearen und On-Demand-Formaten wählen.4. Lost in Diversity: Der TV- und Videomarkt hat sich zu einemausdifferenzierten Ökosystem ohne dominanten Akteur entwickelt.Konsumenten werden von zahlreichen, verschiedenen Plattformen miteiner entsprechend großen Content-Vielfalt bedient. MangelndeLoyalität der Nutzer treibt die Anbieter in einen hartenÜberlebenskampf.So unterschiedlich die vier Zukunftsszenarien auch sein mögen,lassen sich aus ihnen dennoch übergreifende Implikationen ableiten,die für alle Marktteilnehmer relevant sein werden. Schon dieVeränderungen der letzten Jahre zeigen: Auf etabliertenMarktpositionen kann sich niemand mehr ausruhen. Als klug erweisenkönnte sich hier, wenn sich Sender und Content-Produzenten für neueAllianzen und Kooperationen - auch mit direkten Konkurrenten -öffnen. Gemeinsame Produktion, Vertriebsmodelle oder gar Plattformensind geeignete Maßnahmen, um der Bedrohung durch die digitalenPlattformanbieter wie Netflix, Amazon, Apple und Google zu begegnen."Der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit der heute etablierten Senderund Content-Produzenten ist der Ausbau der Digitalkompetenzen", machtAlexander Mogg, Partner und Medienexperte bei Deloitte, deutlich."Technologie ist zu einem Kernelement ihrer Geschäftsmodellegeworden. Für die Konsumenten geht es in erster Linie um attraktiveInhalte, doch um diese in einer digitalisierten Zeit zu produzierenund mit ihnen am Ende auch die Kunden zu erreichen, sind erstklassigetechnologische Angebote unerlässlich."Inhaltlich verantwortlich für die Studie waren Alexander Mogg,Partner und Medienexperte bei Deloitte, und Klaus Böhm, Leiter desBereichs Media & Entertainment bei Deloitte. Die komplette Studiefinden Sie hier zum Download: http://ots.de/HZWjZoÜber DeloitteDeloitte erbringt Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisoryund Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allenWirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von DeloitteLegal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk vonMitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitteherausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstütztKunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischenHerausforderungen. Making an impact that matters - für mehr als264.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild undindividueller Anspruch zugleich.Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited("DTTL"), eine "private company limited by guarantee" (Gesellschaftmit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk vonMitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedesihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig undunabhängig. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) erbringt selbstkeine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertereBeschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie aufhttp://www.deloitte.com/de/UeberUns.Pressekontakt:Kristin OferContent & Media ManagerTel: +49 89 29036 6691kofer@deloitte.deOriginal-Content von: Deloitte, übermittelt durch news aktuell