Future of Retail: Smart Ordering mit Conrad Connect / Smart-Living-Plattform ermöglicht automatisches Nachbestellen von Verbrauchsartikeln

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

--------------------------------------------------------------Mehr Infoshttp://ots.de/qaNNfG--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Das kennt jeder: Die Batterie eines Gerätes gehtgenau dann in die Knie, wenn es benötigt wird oder man möchte nichterst aus dem Lager zurück ins Büro laufen, den PC anschalten und sichim Onlineshop anmelden, um eine Nachbestellung aufzugeben. Das mussallerdings künftig nicht mehr sein. Die Smart-Living-Plattform ConradConnect (www.conradconnect.de) ermöglicht nun das automatischeNachbestellen von Produkten. Das eröffnet Herstellern undDienstleistern die Entwicklung ganz neuer Service-Angebote für ihreKunden.Conrad Connect erlaubt es, intelligente Geräte, Apps und Servicesmiteinander zu vernetzen und komplexe Abläufe im Smart Home durcheigene Lösungen zu automatisieren. Bereits über 300.000 Anwendernutzen die Plattform für individuelle Automationsprojekte, etwa umEnergie zu sparen, die Sicherheit zu erhöhen oder mehr Komfort zugenießen. Der Service Marketplace von Conrad Connect bietetUnternehmen die Möglichkeit, ihre Dienstleistungen mit den smartenGeräten der Plattformnutzer zu verknüpfen.Mit dem Smart Ordering Service von Conrad Electronic kann nun auchdie Bestellung von Verbrauchsmaterialien automatisiert werden. DieAuslöser für Nachbestellungen können vom Nutzer einfach undindividuell definiert werden - etwa wenn ein Sensor einen niedrigenStand von Batterien misst oder wenn ein smarter Knopf gedrückt wurde.Benötigt wird lediglich ein Online-Kundenkonto bei Conrad Electronic.Zur Bezahlung kommt die Methode zum Einsatz, die in dementsprechenden Kundenkonto hinterlegt ist. Im Gegensatz zu Lösungenwie dem Amazon "Dash Button" erhält der Nutzer bei Auslösung einerBestellung zunächst eine automatische generierte E-Mail sowie eineSMS, die einen Überblick über die zu bestellenden Produkte und Preiseenthalten und die er per Klick auf einen Link bestätigen muss.Der von Conrad Connect bereitgestellte Prozess garantiert nichtnur Transparenz und Kontrolle über alle Bestellvorgänge, sondern gehtauch in Bezug auf die Automatisierung über andere Lösungsansätzehinaus, indem die Geräte selbst den Bedarf mittels entsprechenderSensoren erkennen und den Bestellvorschlag automatisch generieren.Conrad Electronic ist damit der erste Anbieter eines solchenServices auf Basis der Conrad-Connect-Plattform, jedoch stellt er dieBlaupause für beliebige andere Hersteller und Dienstleister dar. DasUnternehmen sieht in Smart-Ordering-Services erheblichesWachstumspotenzial für zukünftige Angebote. Denn im Zusammenspiel mitdem ebenfalls neuen Developer Portal des Unternehmens kann jedesUnternehmen einen eigenen smarten Service programmieren, testen undden Usern von Conrad Connect zur Verfügung stellen.Mit einer zunehmenden Zahl von Lieferanten, die diesen Servicenutzen, erhöhen sich auch die Entscheidungsoptionen für den Kunden.Er kann künftig den Anbieter der Wahl nutzen und ist nicht an einenOnline-Shop gebunden.Pressekontakt:PIABO PR GmbH, Uwe Scholze: conradconnect@piabo.nett: +49 30 2576205-30Original-Content von: Conrad Connect, übermittelt durch news aktuell