Future of Cheese von Organic Garage macht Fortschritte bei der Entwicklung von proprietären pflanzlichen, mit Milchprodukten vergleichbaren Proteinen

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Quelle: IRW Press

27. Mai 2021, Toronto, Canada: Organic Garage Ltd. („Organic Garage“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: OG; FRA: 9CW1; OTCQX: OGGFF), eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, gibt bekannt, dass sein neu erworbenes Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel, Future of Cheese Inc. („Future of Cheese“ oder die „Gesellschaft“) dabei ist, ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auszubauen, um die wissenschaftlichen Fortschritte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung