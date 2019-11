Future X Healthcare 2019 - Rund 400 Teilnehmer diskutieren in München die Rolle des Patienten im digitalen Gesundheitswesen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Penzberg (ots) -- Die zweite Future X Healthcare (www.fxh2019.com) bringt heute imAndaz München Schwabinger Tor rund 400 internationale Vertreteraus Industrie, Wissenschaft, Start-ups, Venture Capital undPolitik zusammen.- Unter dem Motto "The digital (r)evolution - a new era forpatients" steht der Patient im digitalisierten Gesundheitswesenvon morgen im Mittelpunkt.- Im Rahmen des Events werden erneut die FXH Awards in denKategorien "Start-up" und "Scientific Excellence" verliehen.- Bayerns Staatsministerin für Digitales Judith Gerlach betont alsSchirmherrin, dass bei der Digitalisierung immer der Mensch imMittelpunkt stehen muss.Zur zweiten Ausgabe der Future X Healthcare (www.fxh2019.com) kommen heute rund400 Innovationstreiber im Gesundheitswesen zusammen - von globalenHealthcare-Unternehmen, Top-Forschern, vielversprechenden Start-ups, führendenVenture Capitalists bis hin zu Vertretern der Politik. Das Ziel: gemeinsam dieDigitalisierung im Gesundheitswesen zum Wohl des Patienten voranzutreiben. Indiesem Jahr steht die von Roche initiierte Veranstaltung unter derSchirmherrschaft von Bayerns Staatsministerin für Digitales Judith Gerlach. Inihrer Rede zur Eröffnung des Events betont sie, wie wichtig es ist, denPatienten in den Mittelpunkt zu stellen: "Die Digitalisierung bietet uns diegroße Chance, die Effizienz und Effektivität im Gesundheitswesen und damit dieVersorgungsqualität für Patienten nachhaltig zu steigern," sagt Gerlach. "Dafürmüssen alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Damit das Gesundheitswesen vonmorgen eine Erfolgsgeschichte wird, ist es entscheidend, den Patienten und seineindividuellen Bedürfnisse in den Fokus unseres Handelns zu rücken."Das Motto 2019: "The digital (r)evolution - a new era for patients"Wie können wir Patientendaten verantwortungsvoll nutzen, um Forschung undEntwicklung voranzubringen? Wie kann der Patient selbstbestimmt zum Fortschrittbeitragen? Wie prägen digitale Innovationen die Diagnostik und Therapie vonmorgen? Das diesjährige Motto "The digital (r)evolution - a new era forpatients" verspricht spannende Kontroversen, visionäre Ausblicke und konkreteLösungsansätze zu zukunftsweisenden Themen rund um den Patienten im digitalenGesundheitswesen."Bei der Future X Healthcare 2019 steht in diesem Jahr der Patient imMittelpunkt. Diese Rolle nimmt er auch bei allem ein, was wir als Unternehmentun. Wir nutzen die Digitalisierung gezielt dafür, unsere Kernbereiche Pharmaund Diagnostics noch enger miteinander zu verzahnen, um so eine neue Stufe derPersonalisierten Medizin hin zu einer individualisierten Therapie zu erreichen",erläutert Dr. Ursula Redeker, Sprecherin der Geschäftsführung der RocheDiagnostics GmbH. "Ich freue mich, dass wir mit der zweiten Auflage der Future XHealthcare wieder eine Plattform bieten können, die den Austausch zwischen denwichtigsten Innovationstreibern in einem dynamischen Event-Format fördert."Die Highlights auf einen BlickAm gestrigen Mittwoch haben sich bereits die Finalisten der FXH Awards zu einemBarCamp (FXH 2019 Scientific Excellence Award) bzw. zu Pitches vor einerhochkarätigen Jury (FXH 2019 Start-up Award) in München versammelt. Das heutigeHauptprogramm (www.fxh2019.com/program) bietet folgende Highlights:- Eröffnung durch Judith Gerlach (Bayerische Staatsministerin fürDigitales) und Dr. Ursula Redeker (Sprecherin derGeschäftsführung Roche Diagnostics GmbH)- FXH Inspiration Talks (Impulsvorträge mit offener Diskussion)mit Dr. Tõnu Esko (University of Tartu, Estland), Vincent Keunen(Gründer und CEO, Andaman 7) und Niaz Jalal (Global Head,Digital Health Platforms, Genentech Inc.)- FXH Innovation Fair mit Unternehmen wie Accenture und HelmholtzAI, den zwölf Finalisten des FXH 2019 Start-up Awards sowie FXHFokus Talks (interaktive Diskussionsrunden) mit Sprechern ausIndustrie, Wissenschaft, Start-ups sowie Patientenorganisationen- Podiumsdiskussion mit Birgit Bauer (MS-Patientin &Patientenvertreterin), Dr. Jean-Luc Dorson (CEO, BioneXt LAB),Konstantin Fiedler (COO, Foundation Medicine Inc.) und Prof. Dr.Peter Radke (Ärztlicher Direktor, Schön Klinik Neustadt)- Verleihung der FXH Awards in den Kategorien "Start-ups" und"Scientific Excellence" mit mehr als 200 BewerbungenWeitere Informationen rund um die Future X Healthcare finden Sie unterwww.fxh2019.com und www.roche.de/about/fxh2019. Folgen Sie uns heute auch liveauf Twitter: #FXH2019Pressekontakt:Roche Diagnostics GmbHLena RaditschHead of CommunicationsTelefon +49 621 759 69 581Mail: lena.raditsch@roche.comRoche Diagnostics GmbHSimone HausladenJunior Communications ManagerTelefon +49 8856 60 12734Mail: simone.hausladen@roche.comBSKOM (PR Agentur)Florian FagnerMedia RelationsTelefon +49 89 13 95 78 27 14Mail: fagner@bskom.deOriginal-Content von: Roche Diagnostics GmbH, übermittelt durch news aktuell