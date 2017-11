Future X Healthcare 2017 - Mehr als 300 Teilnehmer gestalten in München gemeinsam die Zukunft des digitalen Gesundheitswesens (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Penzberg (ots) -- Erste Future X Healthcare Veranstaltung in der Alten BayerischenStaatsbank bringt unter dem Motto "Making Data Meaningful" mehrals 300 internationale Vertreter aus Wissenschaft, Industrie,Start-ups, Venture Capital und Politik für einen Austausch zuChancen und Herausforderungen der Digitalisierung für dasGesundheitswesen zusammen- Roche initiiert neues Eventformat, um den Life Science-StandortMünchen zu stärken und die Entwicklung nachhaltiger Netzwerkefür das Gesundheitswesen von morgen zu fördern- Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner adressiert alsSchirmherrin die Bedeutung einer interdisziplinärenZusammenarbeit für die erfolgreiche Umsetzung derDigitalisierung im GesundheitswesenDie erste Future X Healthcare Veranstaltung (www.fxh2017.com)bringt heute mehr als 300 Akteure und Innovationstreiber - vonWissenschaft über Industrie, Start-ups und Venture Capitalists bishin zur Politik - in der Alten Bayerischen Staatsbank in Münchenzusammen. Das Ziel: gemeinsam die digitale Zukunft desGesundheitswesens gestalten. In diesem Jahr steht die von Rocheinitiierte Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von BayernsWirtschaftsministerin Ilse Aigner. In Ihrer Rede zur Eröffnung desEvents weist sie auf die zentrale Bedeutung einer engeninterdisziplinären Zusammenarbeit hin, um die Digitalisierung imGesundheitswesen erfolgreich umzusetzen: "Bayern ist eininternational anerkannter innovativer Hightech-Standort im BereichGesundheit und Medizin. Um diese Innovationen auch künftig zuerzeugen, braucht es starke Netzwerke, die eine Verbindung zwischender Welt der Wissenschaft und der Gesundheitswirtschaft schaffen.Diese Netzwerke wollen wir insbesondere im Bereich des digitalenGesundheitswesens noch stärker ausbauen. Damit erreichen wir eineweitere Verbesserung der Patientenversorgung und entwickeln denHightech-Standort Bayern insgesamt."Topthema 2017: "Making Data Meaningful"Die Gesundheitsindustrie steht durch die zunehmendeDigitalisierung vor einem der größten Umbrüche. Die Menge anverfügbaren Gesundheitsdaten - von Labordaten, Studiendaten,Behandlungs- und Diagnosedaten (real world data), Daten der digitalenBildgebung bis hin zu Genprofilen - steigt rasant an. Unter dem Motto"Making Data Meaningful" gehen die Teilnehmer der ersten Future XHealthcare einer zentralen Frage nach: Wie können, basierend aufinnovativen Ansätzen für die Datennutzung und die Interpretation vonDaten, die Forschung beschleunigt und erfolgreich neuartige Produkteentwickelt werden, um die personalisierte Medizin zum Wohl desPatienten voranzutreiben?"Dieser Umbruch und die verstärkte Anwendung von personalisierterMedizin kann nur gelingen, wenn Brücken zwischen den verschiedenenFachdisziplinen gebaut werden. Aus diesem Grund hat Roche dieEventplattform Future X Healthcare ins Leben gerufen, um diewichtigsten Innovationstreiber zusammen zu bringen und die Bildungneuer Netzwerke zu fördern", erläutert Dr. Ursula Redeker, Sprecherinder Geschäftsführung der Roche Diagnostics GmbH. "Die Digitalisierungwird das Potenzial der personalisierten Medizin nochmals deutlichsteigern."Personalisierte Medizin steht auch im Fokus der Panel Diskussionam Nachmittag des Events. International renommierte Vertreter ausWissenschaft, Gesundheits- und Technologiebranche, Start-up-Szene undWirtschaftsförderung diskutieren miteinander, wie die Digitalisierungdazu beitragen kann, die Behandlung zunehmend auf die Bedürfnisse vonPatienten zuzuschneiden und die Forschung zu beschleunigen. Dabeibeleuchten die Sprecher auch das Potenzial dieses Mega-Trends fürGesellschaft, Wirtschaft und Patienten - von der Prävention über dieDiagnostik bis hin zur Therapie.Am Panel nehmen teil:- Dr. Matthias Essenpreis, CTO bei Roche Diagnostics, F.Hoffmann-La Roche AG- Prof. Dr. Peter Lichter, stellv. Geschäftsführender Direktor,National Center for Tumor Diseases (NCT) Heidelberg, Leiter derAbteilung Molekulare Genetik- Prof. Dr. Erich Reinhardt, 1. Vorsitzender des Medical ValleyEMN e.V.- Jared Sebhatu, Program Director, German Accelerator LifeSciences- Prof. Dr. med. Thomas Szucs, Verwaltungsratspräsident derHelsana-Gruppe (Schweiz)Weiter auf dem Programm stehen eine Innovation Fair mit namhaftenUnternehmen wie SAP Deutschland SE & Co. KG und Start-Ups wieReactive Robotics GmbH sowie Focus Talks (interaktiveDiskussionsrunden) zu Trends in der Digitalisierung. Am frühen Abendwerden zudem erstmalig die FXH Awards in den Kategorien "ScientificExcellence" und "Start-up" verliehen.Weitere Informationen und das aktuelle Tagesprogramm finden Sieunter www.fxh2017.com und www.roche.de/medien/fxh2017Folgen Sie der Future X Healthcare heute live auf Twitter:#FXH2017Über RocheRoche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in derErforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und istdarauf fokussiert, Menschen durch wissenschaftlichen Fortschritt einbesseres, längeres Leben zu ermöglichen. Dank der Kombination vonPharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in derpersonalisierten Medizin - einer Strategie mit dem Ziel, jederPatientin und jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zulassen.Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mitdifferenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie,Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen desZentralnervensystems. Roche ist auch der bedeutendste Anbieter vonIn-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionierim Diabetesmanagement.Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, umKrankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln, und leisteteinen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. ZumZiel des Unternehmens gehört es, durch Kooperationen mit allenrelevanten Partnern den Zugang von Patientinnen und Patienten zumedizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste derunentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehenheute 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettendeAntibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurdeRoche zudem bereits das achte Jahr in Folge als das nachhaltigsteUnternehmen innerhalb der Pharma-, Biotechnologie- undLife-Sciences-Branche im Dow Jones Sustainability Index.Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist in über 100Ländern tätig und beschäftigte 2016 weltweit über 94.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2016 investierte Roche CHF9,9 Milliarden in Forschung und Entwicklung und erzielte einen Umsatzvon CHF 50,6 Milliarden. Genentech in den USA gehört vollständig zurRoche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical,Japan. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland rund 15.900Mitarbeitende. 