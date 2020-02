Future Market Insights expandiert in den Nahen Osten mit neuem Büro in Dubai

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Dubai, Vae, London und Pune, Indien (ots/PRNewswire) - Zum 5-jährigen Bestehengibt das Unternehmen seine Strategie der neuen Kollaborationen bekannt, mitdenen der regionale Fokus erweitert und Technologie und Interaktion in Echtzeitgefördert werdenFuture Market Insights (https://www.futuremarketinsights.com/) (FMI), einglobales Forschungs- und Consulting-Unternehmen, gibt seine ambitionierteStrategie bekannt, um in Zusammenarbeit mit Transparency Market Research(https://www.transparencymarketresearch.com/) und FactMR.com(http://factmr.com/)Kunden erstrangige Business Intelligence zu vermitteln. Einwesentlicher Meilenstein dabei ist die strategische Expansion im Nahen Osten,die mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in den Jumeirah Lakes Towers inDubai beginnt.Zweiter Aspekt seiner Strategie ist die Veröffentlichung eines KI-betriebenen,zentralen Intelligence-Centers über MarketNGage (http://marketngage.com/). DasPortal wird herkömmliche Erkenntnisse zusammen mit Analytik aus den sozialenMedien und Videos liefern, um die stetig steigenden Ansprüche der Kunden zuerfüllen, zu denen sowohl Studenten als auch Unternehmen aus der Fortune500-Liste zählen. Nutzer erhalten vereinheitlichten Zugang zu über 50.000Forschungsabstrakten und 3000 "Playbooks" aus Studien, die maßgebliche Trendsweltweit verfolgen, sowie eine ganze Reihe weiterer Features wie Video undAudiobücher, Marktgrafiken und Marktmeldungen. Als Initiative zur Beschaffungsofortiger Lösungen kann FMI unter Einsatz von Marketngage.com interaktiv inEchtzeit mit allen Kunden agieren, was es Kundenbetreuern ermöglicht, rund umdie Uhr an allen Tagen im Jahr bereitzustehen."FMI wird weiter KI und menschliche Ressourcen nutzen, um die beste BusinessIntelligence zu vermitteln, und sie so darzustellen, dass sie vomTop-of-Mind-Denkansatz, der zu optimaler Entscheidungsfindung führt, leichtumgesetzt werden kann", sagt Sudip Saha(https://www.linkedin.com/in/sudip-saha-a220779/?originalSubdomain=in),Geschäftsführer und Mitbegründer von FMI."Wir freuen uns über den fortschreitenden Geschäftsausbau im Nahen Osten und aufdie Erkenntnisse, wie wir Marktforschung in der Region voranbringen und globalgesehen etwas bewegen können", fügt Anurag Singh(https://www.linkedin.com/in/anurag-singh-61534a13/?originalSubdomain=in) hinzu,Vorstandsvorsitzender der Gruppe und Geschäftsführer von Transparency MarketResearch, Future Market Insights und Fact MR.Informationen zu Future Market Insights (FMI)Future Market Insights (https://www.futuremarketinsights.com/) (FMI) ist einführender Anbieter von Marktanalysen und Consulting-Diensten mit Kunden in über150 Ländern. Neben seiner Unternehmenszentrale in London, der globalenFinanzhauptstadt, unterhält FMI auch Niederlassungen in den USA, Dubai undIndien. FMI liefert Forschungs- und Untersuchungsdienstleistungen an Unternehmenin der Automobilbranche, dem Gesundheitswesen, der chemischen Industrie,Lebensmittel- und Getränkeindustrie, industriellen Automation und demEinzelhandel.Pressekontakt:Name: Sudip SahaE-Mail: sudip@futuremarketinsights.comUnit-Nr.: AU-01-H Gold Tower (AU), Grundstück Nr.: JLT-PH1-I3A,Jumeirah Lakes Towers, Dubai,Vereinigte Arabische EmirateEine MARKET ACCESS DMCC InitiativeFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1088903/Future_Market_Insights_Expansion.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/947618/Future_Market_Insights_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141269/4517962OTS: Future Market InsightsOriginal-Content von: Future Market Insights, übermittelt durch news aktuell