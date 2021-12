"Future Focused" bietet Führungskräften praxiserprobte Impulse, um erfolgreich gesunde, leistungsstarke Unternehmenskulturen zu gestalten

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Frankfurt (ots) -"Future Focused: Shape your Culture, Shape Your Future" ist das neue Buch der Heidrick-&-Struggles-Berater Rose Gailey und Ian Johnston.Das Buch beleuchtet, wie CEOs verschiedener namhafter Unternehmen ihre Kultur bewusst gestaltet haben, um tiefe strategische Veränderungen erfolgreich voranzutreiben und gesunde Höchstleistung auf allen Ebenen zu entfachen oder zu stärken. Führungskräfte können entdecken, welche fundamentalen Prinzipien diese inspirierenden CEOs leiten und dabei helfen, lebendige und leistungsstarke Unternehmenskulturen gezielt und systematisch zu fördern."Future Focused" dient als praktischer, erfahrungsbasierter Leitfaden für eine moderne, transformationale Form der Führung, die Strategie, Struktur und Kultur gemeinsam denkt. Das Buch erläutert Prinzipien, entlang derer Führungskräfte die zur Umsetzung der Unternehmensziele erforderliche Kultur ganz bewusst gestalten und erfolgreich im Unternehmen verankern können.Krishnan Rajagoplan, CEO von Heidrick & Struggles, erläutert: "Kultur ist die Grundlage für großartige Unternehmen, sie unterstützt die Leistungsfähigkeit in Zeiten beispielloser Unsicherheit und Volatilität."Jens Vogt, Lead Partner der Heidrick-&-Struggles-Consulting-Sparte in der DACH-Region ergänzt: "Diskussionen über hybride und virtuelle Arbeitsweisen haben heute vielerorts oberste Priorität. Führungskräfte definieren neu, was es bedeutet, Teil einer Organisation zu sein. Führungsteams untersuchen, wie die Arbeitsplätze künftig aussehen werden. Für diese anstehenden Aufgaben muss sich vor allem auch die Kultur weiterentwickeln. Wie Menschen täglich denken, fühlen und deshalb handeln ist essenziell für den Erfolg."Das Buch von Rose Gailey und Ian Johnson beschreibt anhand von Praxisbeispielen vier universelle Prinzipien, die helfen, gesunde, leistungsstarke Kulturen gezielt zu gestalten. Diese wurzeln auch in der Überzeugung, so Autorin Gailey, "dass wir eine einfühlsame Führung brauchen und die Fähigkeit, mit Verständnis zuzuhören, um den Mitarbeitern einen psychologisch sicheren Ort zu bieten."."Future Focused" ist bei Networlding erschienen.Über Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) ist der Premiumanbieter in den Bereichen Executive Search, Führungskräfte- und Nachwuchsentwicklung und Managementberatung. Seit mehr als 60 Jahren setzt Heidrick & Struggles Maßstäbe in der Personalberatung und ermöglicht heute internationalen Topunternehmen als Partner für ganzheitliche Managementlösungen, ihre jeweiligen Welten zu verändern und zukunftsfähig zu gestalten.