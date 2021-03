Future FinTech Aktie: Aktien handeln höher nach dem Erwerb dieser 60%-Beteiligung!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Das Blockchain-E-Commerce-Unternehmen Future FinTech Group Inc. (NASDAQ:FTFT) und seine Tochtergesellschaft Future Supply Chain Co., Ltd. haben eine Vereinbarung mit Sichuan Longma Electronic Technology und Sichuan Ticode Supply Chain Management getroffen, um eine 60-prozentige Beteiligung an Ticode von Longma für 66,45 Millionen US-Dollar zu erwerben. Der Kaufpreis besteht aus 7,8 Millionen FTFT-Aktien zu einem Preis von 8,53 US-Dollar pro Aktie, was einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung