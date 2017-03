Future Business KGaA i.I.: Kanzlei MATTIL vertritt Anleihegläubiger gegen die Forderungen von gemeinsamen Vertretern

München (ots) - Der BGH hat entschieden: sog. gemeinsame Vertreternach dem Schuldverschreibungsgesetz (Anleihen) können ihreGier-Honorare nicht zulasten der Anleger (Insolvenzmasse) abrechnen.Mindestens ein gemeinsamer Vertreter der insolventen FutureBusiness KGaA hat das Urteil des BGH vom 12.1.2017, IX ZR 87/16, zumAnlass genommen seine Gebühren unmittelbar gegenüber den Gläubigernabzurechnen, obwohl der Insolvenzverwalter Dr. Kübler zu Beginn desVerfahrens noch schrieb: "Kosten entstehen durch die Beauftragungeines gemeinsame Vertreters nicht". Zahlreiche Gläubiger der FutureBusiness KGaA i.I. sehen sich Forderungen (bislang) von einer Kanzleiausgesetzt, die sich zum gemeinsamen Vertreter wählen ließ undnunmehr in dem vorgenannten BGH Verfahren unterlag. Der gemeinsameVertreter der von jener Kanzlei gestellt wurde, ist in demvorgenannten Verfahren beim BGH mit seinem Anspruch auf Zahlungseiner Vergütung nicht durchgedrungen. Er hatte denInsolvenzverwalter auf Zahlung seiner Vergütung aus der Masseverklagt. Nun werden auch Gläubiger, die sich gegen einen solchengemeinsamen Vertreter ausgesprochen haben in Anspruch genommen.Der BGH stellte in der vorgenannten Entscheidung fest, dass dieVergütung des erst im Insolvenzverfahren bestellten gemeinsamenVertreters keine so genannte Masseverbindlichkeit darstellt. Diesbedeutet für gemeinsame Vertreter, die erst im Insolvenzverfahrenbestellt werden, dass sie ohne eine entsprechende Vereinbarung mitdem Insolvenzverwalter - die auch einer gerichtlichen Überprüfungstandhalten muss - nur eine Quote im Insolvenzverfahren anmeldenkönnen und damit genauso gestellt werden wie die von Ihnenvertretenen Anleger.Die Kanzlei Mattil vertritt in diversen Verfahren zahlreicheAnleihegläubiger und verteidigt die Rechte dieser gegenüber den"gemeinsamen Vertretern"; so auch in dem Insolvenzverfahren derFuture Business KGaA. Die Kanzlei Mattil rät Anlegern, die sich einerRechnung eines gemeinsamen Vertreters ausgesetzt sehen, unverzüglicheinen auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierten Rechtsanwaltaufzusuchen und die vermeintlichen Forderungen prüfen zu lassen.Die Kanzlei Mattil vertritt seit über 20 Jahren geschädigteAnleger im Bereich des Bank- und Kapitalmarktrechts. So hat sie alserste Kanzlei die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters wirksamangefochten (OLG Dresden, Urteil vom 9.12.2015, Az. 13 U 223/15, dieEntscheidung ist bislang nicht rechtskräftig). Darüber hinaus hattedie Kanzlei das erste erfolgreiche Musterverfahren nach demKapitalanlegermusterverfahrensgesetz (KapMug) durchgeführt (OLGMünchen: KAP 1/07, Urteil vom 30.12.2011).Pressekontakt:Mattil & KollegenFachanwälte für Bank- und KapitalmarktrechtRechtsanwalt Sascha BorowskiThierschplatz 380538 MünchenFon: ++49 / (0) 89 / 24 29 38-66Fax: ++49 / (0) 89 / 24 29 38-65borowski@mattil.dewww.mattil.deOriginal-Content von: Mattil & Kollegen, übermittelt durch news aktuell