Future Bright: Jetzt geht’s los!

An der Börse Hong Kong notiert die Aktie Future Bright am 31.05.2020, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 0.166 HKD. Die Aktie der Future Bright wird dem Segment "Restaurants" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Future Bright auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Future Bright. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 57,69 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Future Bright momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Future Bright auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,52). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Future Bright wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Future Bright investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,25 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,73 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 31,86 und liegt mit 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 67,19. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Future Bright auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.