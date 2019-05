Future Bright Mining: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Am 13.05.2019, 17:54 Uhr notiert die Aktie Future Bright Mining an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 0,1 HKD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Baumaterialien".

Wie Future Bright Mining derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Future Bright Mining-Aktie ein Durchschnitt von 0,14 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,1 HKD (-28,57 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (0,1 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Future Bright Mining-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Future Bright Mining erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Future Bright Mining mit einer Rendite von -47,92 Prozent mehr als 45 Prozent darunter. Die "Baumaterialien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,63 Prozent. Auch hier liegt Future Bright Mining mit 45,29 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Future Bright Mining in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Future Bright Mining wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.