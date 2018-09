FutureFuel: Tacheles!

Weitere Suchergebnisse zu "FutureFuel Corp":

In unserer neuen Analyse nehmen wir FutureFuel unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Spezialchemikalien". Die FutureFuel-Aktie notierte am 25.09.2018 mit 17,68 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Nach einem bewährten Schema haben wir FutureFuel auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,94 ist die Aktie von FutureFuel auf Basis der heutigen Notierungen 60 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Renewable Energy" (27,2) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. FutureFuel weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,39 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Renewable Energy") von 2,69 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,3 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die FutureFuel-Aktie: der Wert beträgt aktuell 25. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist FutureFuel auf dieser Basis überverkauft (Wert: 27,82). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu FutureFuel damit ein "Buy"-Rating.