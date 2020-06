FutureFuel: Achtung, lieber Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "FutureFuel Corp":

An der Börse New York notiert die Aktie FutureFuel am 06.06.2020, 10:19 Uhr, mit dem Kurs von 14.31 USD. Die Aktie der FutureFuel wird dem Segment "Spezialchemikalien" zugeordnet.

FutureFuel haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: FutureFuel erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu FutureFuel vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (1,7 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -88,12 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 14,31 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. FutureFuel erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. FutureFuel weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,68 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 2,7 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,03 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Sentiment und Buzz: FutureFuel lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für FutureFuel in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".