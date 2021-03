"FutureCon": Digitale Karrieremesse der Schwarz Gruppe für Studierende

Neckarsulm (ots) - Die Handelssparten der Schwarz Gruppe, Lidl und Kaufland, und die Schwarz Dienstleistungen laden zur branchenweit ersten eigenen virtuellen Karrieremesse ein. Die "FutureCon" findet am Donnerstag, 18. März 2021, von 13 bis 18 Uhr statt und richtet sich an Studenten und Absolventen aller Studien- und Fachrichtungen.Das gruppenweite Programm ist vielfältig: Interessierte Nachwuchskräfte lernen Jobprofile und Karrierechancen kennen und können sich mit den jeweiligen Fachexperten persönlich austauschen. Das Studentenevent gibt dabei Einblick in das dynamische und zugleich zukunftssichere Arbeitsumfeld, das die Schwarz Gruppe bietet.Auch Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen, an den Fachvorträgen rund um das Thema Berufseinstieg teilzunehmen.Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Programm der "FutureCon": jobs.schwarz/futurecon (https://bit.ly/2NAazw3)Weitere Informationen zur Schwarz Gruppe: www.presse.schwarzPressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGGerd WolfTelefon: +49 (0) 7132 30788600E-Mail: presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell