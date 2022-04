Futu Holdings Ltd Aktie: Das könnte große Probleme geben!

An derBörse notiert Futu per 12.04.2022, 23:08 Uhr bei 34.94 USD. Futu zählt zum Segment "Investment Banking & Brokerage".

Die Aussichten für Futu haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Futu auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Futu sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Sell" angemessen bewertet.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Futu-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 70,02 USD. Der letzte Schlusskurs (34,94 USD) weicht somit -50,1 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (38,64 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,58 Prozent Abweichung). Die Futu-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Futu-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Futu zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.