Futu Holdings Ltd Aktie: Hammer Entwicklung!

Für die Aktie Futu aus dem Segment "Investment Banking & Brokerage" wird am 07.11.2021, 04:39 Uhr, ein Kurs von 56.49 USD geführt.

Die Aussichten für Futu haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Futu wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Futu auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Futu als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 7 Buy, 0 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Futu-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 180,46 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 219,45 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 56,49 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Futu-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 123,15 USD. Der letzte Schlusskurs (56,49 USD) weicht somit -54,13 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (84,5 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-33,15 Prozent Abweichung). Die Futu-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Futu-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.