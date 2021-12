Futu Holdings-Aktie: Licht am Ende des Tunnels?

Seit Ende Juni befinden sich die Futu Holdings-Aktien in einem stetigen Abwärtstrend. Das damals noch bei rund 180 USD notierende Wertpapier verlor in den letzten sechs Monaten nahezu 80 Prozent an Wert und notiert derzeit bei 40,55 USD. Nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es zum 16. Dezember mehr als 70 Mio. Dollar seiner American Depositary Shares, die Aktien der Klasse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung