Fußpilz vorbeugen: Luftige Schuhe und Baumwollsocken tragen

Baierbrunn (ots) - Um die Füße gesund zu halten und einem Pilzvorzubeugen, sollte man am besten luftige Schuhe tragen und sietäglich wechseln. "Gut sind Socken aus Baumwolle, die bei 60 Gradgewaschen werden können", sagt Dr. Christoph Viergutz, Facharzt fürInnere Medizin aus Werl, im Patientenmagazin "HausArzt". Nach demDuschen sollten die Füße behutsam abgetrocknet werden - zwischen denZehen am besten mit einem weichen Papiertuch. Viergutz empfiehlt, zuHause so oft wie möglich barfuß zu gehen. "Das tut den Füßen gut",betont der Mediziner. "In öffentlichen Schwimmbädern, aber auch imeigenen Badezimmer schützen Sie sich und andere durch Badesandalenvor einer Infektion." Viele Betroffene besorgen sich laut Viergutz inder Apotheke ein Mittel gegen Fußpilz. "Doch die Präparate werden oftzu kurz angewendet." Dann komme die Erkrankung häufig wieder zurück.Es könne ein halbes Jahr dauern, bis der Befall vollständigverschwunden sei. "Allerdings sind Hautpilze gegen frei verkäuflicheMittel oft resistent", erklärt der Mediziner. "Zeigen Sie Ihre Füßelieber gleich dem Hausarzt." Er kontrolliere auch, ob die Fußnägel inOrdnung sind.Weitere Informationen zur Behandlung von Fußpilz finden Leserinnenund Leser im aktuellen "HausArzt"-Heft.