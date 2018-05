Fußballverein Girondins Bordeaux belastet RTL - Kerngeschäft läuft aber

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Turbulenzen beim Fußballclub Girondins Bordeaux haben den Medienkonzern RTL im ersten Quartal belastet.



So sorgte unter anderem die teure Trainerentlassung bei dem über den Sender M6 zum Konzern gehörenden Fußballclub für einen leichten Rückgang des operativen Gewinns. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um knapp zwei Prozent auf 259 Millionen Euro gefallen, teilte die MDax notierte Bertelsmann-Tochter am Donnerstag in Luxemburg mit. Ohne den um elf Millionen Euro höheren Verlust bei dem Club wäre das operative Ergebnis gestiegen.