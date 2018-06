Fußballmanager Michael Meier doziert an der ISM für neuen B.A. International Sports Management

Dortmund (ots) - Sport begeistert regelmäßig einMillionenpublikum. Damit dies gelingt, ist vor allem erfolgreichesManagement im Hintergrund wichtig. Als ehemaliger Manager undGeschäftsführer des 1. FC Köln, Bayer 04 Leverkusen und BorussiaDortmund ist Michael Meier bestens mit der Branche vertraut und eineGröße im deutschen und internationalen Fußball. Ab Herbst lehrt dererfahrene Praktiker an der International School of Management (ISM)als Dozent für den neuen B.A. International Sports Management undgibt sein Wissen an Studierende weiter."Als ich vor zwölf Jahren zur Mitarbeit im Kuratorium der ISMgebeten wurde, empfand ich dies als eine große Wertschätzung undAnerkennung und gleichzeitig habe ich mich gefreut Dinge aktivgestalten zu können", so Michael Meier. "Dass ich nun meine30-jährige Berufserfahrung im Fußball Business mit jungen Menschenteilen und vertiefen darf, sehe ich als Auszeichnung. Mir macht esFreude, mein Wissen weiterzugeben."Der neue ISM-Studiengang wird ab dem Wintersemester 2018/2019 anden vier ISM-Standorten Dortmund, Köln, München und Hamburgangeboten. Das Programm kombiniert eine umfassendebetriebswirtschaftliche Ausbildung mit Fachkenntnissen aus demBereich Sportökonomie, Sportmärkte, Lizensierung und Management vonSportprodukten und -stätten. Mit Blick auf seine langjährigePraxiserfahrung möchte Michael Meier den Studierenden einen gezieltenEinblick in die Branche geben. "Neben den Sportvereinen, Verbändenund Medienunternehmen sind es vor allem die sportaffinen Unternehmenund Agenturen, die berufliche Perspektiven anbieten. Inzwischen sinddie Sportunternehmen derart gewachsen und soweit diversifiziert, dassneben den sportspezifischen alle klassischen Berufsfelder ausgeübtwerden."Neben einer internationalen Ausrichtung hebt sich der neueBachelor auch durch sein anwendungsbezogenes Studienkonzept ab. Dreioptionale Sportcamps in den Bereichen Sommer- und Wintersport sowieGesundheit, Fitness & Physiologie stellen eine Besonderheit desStudiengangs dar: "Ich glaube weiterhin an Werte im aktiven Sport. Daist neben der körperlichen Fitness, der Mannschaftsgeist, dieSolidarität im Team, die Freundschaft, Lernen mit Niederlagenumzugehen und vieles mehr. Allein schon wegen dieser Werte halte ichSportcamps für einen optimalen Mehrwert, den das ISM-Studiumschafft", sagt Michael Meier.Auch Workshops und Projektarbeiten in Kooperationen mit externenSportunternehmen und Experten aus dem Sportmanagement ermöglichen dieunmittelbare praktische Anwendung des Erlernten. "Unser Studiengangspricht junge Menschen an, die Begeisterung für Sport haben und diesezu ihrem Beruf machen wollen. Daher freuen wir uns, mit Michael Meiereinen erfahrenen Manager und Geschäftsführer als Dozent in unseremExpertenkreis zu haben, der unsere Studierenden hautnah an denBereich Sportmanagement heranführt", sagt Studiengangsleiter Prof.Dr. Klaus Mühlbäck.Weitere Informationen zum Studiengang stehen zum Abruf bereitunter:https://www.ism.de/studium-vollzeit/bachelor/sportmanagement-studiumHintergrund:Die International School of Management (ISM) zählt zu denführenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In deneinschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig anvorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main,München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten,privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird derFührungsnachwuchs für international orientierteWirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenenStudiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sichdurch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte inKleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierteAuslandssemester und -module an einer der über 175Partneruniversitäten der ISM.Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31Fax: 0231.97 51 39-39maxie.strate@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell