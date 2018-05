Unterföhring (ots) -"Willkommen in Moskau! Ich stehe hier vor dem Luschniki-Stadion,wo die Deutschen das erste WM-Spiel absolvieren - und wo das Finalestattfinden wird!" Knapp zwei Wochen vor Anpfiff der WM 2018 reistLuke Mockridge für seine große Prime-Time-Show "LUKE! Die WM und ich"in das Gastgeberland Russland. Der SAT.1-Entertainer begrüßt außerdemzahlreiche Fußballgrößen in seinem WM-Studio, darunter LotharMatthäus, Pierre Littbarski und Arne Friedrich, und steht selbst aufdem Platz: Im prominent besetzten "SAT.1-Spiel-Spiel" kämpft LukeMockridge um Ruhm und Ehre - am kommenden Freitag, 1. Juni, um 20:15Uhr in SAT.1.Ob beim Zufallstreffen mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier aufdem Roten Platz, bei der Inspektion der Umkleidekabinen im Stadionoder beim spontanen Kick in der Fußgängerzone: Entertainer LukeMockridge geht auf Tuchfühlung mit Land und Leuten und macht Lust undLaune auf das größte Sportereignis des Jahres. Außerdem fährt er insTrainingslager der Deutschen nach Südtirol, um unsere diesjährigenWM-Stars zu interviewen. In seinem persönlichen WM-Studio wirft derSAT.1-Entertainer gemeinsam mit seinen Gästen seinen gewohnt witzigenBlick auf das alles beherrschende Thema der kommenden Wochen.In "Das große SAT.1-Spiel-Spiel" treten in der Prime-Time-Showzwei prominent besetzte Mannschaften gegeneinander an. Das Team"SpVgg Deutschland" - u.a. mit Luke Mockridge, Lothar Matthäus,Pierre Littbarski, Jochen Breyer, Lutz Pfannenstiel und David Odonkor- trifft auf die "Viva con Agua-Allstars": u.a. Stephan Luca, Sasha,Kostja Ullmann, Patrice, Dokter Renz (Fettes Brot) und Michael Fritz.Kommentiert wird die Promi-Partie von Reporterlegende Werner Hanschund SAT.1-Reporterin Andrea Kaiser. Viva con Agua(www.vivaconagua.org) ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dafüreinsetzt, dass alle Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasserhaben.Als Music-Acts sind Max Giesinger ("Legenden"), Welshly Arms("Legendary") und George Ezra ("Paradise") mit dabei."LUKE! Die WM und ich" am 1. Juni 2018 um 20:15 Uhr in SAT.1Hashtag zur Show: #LukesWMPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell