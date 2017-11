Fußballfans mit den außergewöhnlichsten Geschenken begeistern / Thomas Müller, Naldo, der BVB und Sky machen zu Weihnachten Einzigartiges möglich

Baden-Baden (ots) - Wer auf der Suche nach einem wirklichaußergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk für einen Fußballfan ist, solltebei www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal,vorbeischauen. Hier kann man sich für den guten Zweck die Möglichkeitersteigern, Thomas Müller beim Schafkopfturnier zu treffen,Schalke-Star Naldo persönlich kennenzulernen, mit Frank Buschmannoder Wolff Fuss zu fachsimpeln oder das Champions League-Finale zuerleben.Daneben können echte Raritäten gesichert werden: teamsignierteTrikots und Bälle des BVB, des FC Bayern München und von vielenweiteren Bundesligavereinen, Persönliches von Manuel Neuer und vielesmehr, was das Fußballherz höher schlagen lässt. Insgesamt wartetUnited Charity in diesem Jahr zu Weihnachten mit rund 350 Auktionenauf und bietet ganz besondere Geschenke, die man normalerweise nichtkaufen kann - auch abseits des Fußballs. Jeder einzelne Auktionserlöswird dabei ohne Abzug an Hilfsorganisationen für Kinder undJugendliche weitergegeben.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als sieben Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließenzu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel.: 07221 366 8701Fax: 07221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell