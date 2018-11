"Fußballfans im Training" (FFIT) - Erstes (X)XL-Turnier / 15 Fan-Teams der Bundesliga und 2. Bundesliga im Fitnesstest

Bonn (ots) - 200 Teilnehmer des Präventionsprogramms "Fußballfansim Training" nutzten am 17. November 2018 die Möglichkeit, ihreerworbene Fitness mit Anhängern anderer Clubs auf dem Spielfeld zumessen. Das Projekt FFIT wird seit Anfang 2017 gemeinsam mit derDeutschen Krebshilfe und dem Institut für Therapie- undGesundheitsforschung (IFT-Nord) in Kiel, in Vereinen der Bundesligaund 2. Bundesliga durchgeführt. Insgesamt 15 Fan-Teams folgten derEinladung der Gastgeber 1. FSV Mainz 05 sowie Deutsche Krebshilfe undtraten am 17. November beim 1. FFIT Turnier in der Soccer Arena inBingen gegeneinander an.Fan-Mannschaften folgender Vereine gingen an den Start: 1. FCKöln, 1. FC Nürnberg, 1. FSV Mainz 05, Bayer 04 Leverkusen, BorussiaDortmund, DSC Arminia Bielefeld, FC Ingolstadt 04, Hertha BSC,Holstein Kiel, RB Leipzig, SG Dynamo Dresden, SV Darmstadt 98, SVSandhausen 1916, TSG 1899 Hoffenheim sowie der ehemalige Zweitligist,Eintracht Braunschweig.Nach zwar hart umkämpften, aber fairen Spielen in einerstimmungsvollen Atmosphäre, bezwang die Mannschaft des FC Ingolstadt04 das Team des SV Darmstadt 98 mit 3:0 und sicherte sich denTurniersieg. "Wir freuen uns sehr, dass wir bei diesem Turnier mitdabei waren", sagte Matthias Kruse vom FC Ingolstadt 04. Es ist nochnicht lange her, da fand für viele von uns Sport nur noch auf derZuschauertribüne statt. Heute konnten wir zeigen, dass wir wieder fitgenug sind, auch selbst auf dem Platz zu stehen", so der 37-Jährige."Das Ernährung- und Bewegungsprogramm 'Fußballfans im Training'ist ein großer Erfolg. Einerseits wegen der tollen Beteiligung derVereine, anderseits wegen der messbaren Veränderungen bei den Fans",ergänzte Professor Hanewinkel, Geschäftsführer des IFT Nord im Rahmender Siegerehrung. Sie fand im Anschluss an das Turnier in der OPELARENA in Mainz statt. Zahlreiche übergewichtige männliche Fanskonnten bereits von dem Präventionsprojekt profitieren. Nachdem siedas 12-wöchige Programm in ihrem Lieblingsverein der Bundesliga oder2. Bundesliga durchlaufen hatten, brachten die Teilnehmerdurchschnittlich rund 6,5 Kilogramm weniger auf die Waage."Die große Resonanz beim 1. FFIT Turnier zeigt uns, dass dasPräventionsprojekt vor allem eine nachhaltige Wirkung hat", fügteGerd Nettekoven, Vorstandvorsitzender der Deutschen Krebshilfe,hinzu. "Darüber hinaus trägt es - und dies ist für uns ebenfallswichtig - dazu bei, die Öffentlichkeit auf die große Bedeutung vonBewegung in der Krebsprävention zu sensibilisieren." Viele der Fanshaben ihre Kurse schon vor längerer Zeit absolviert undabgeschlossen. Sie treffen sich jedoch weiterhin mit anderenTeilnehmern zum Sport und bleiben in gegenseitigem Austausch. "Diesist insbesondere auch ein Verdienst der Bundesligaclubs. Die Praxiszeigt, nicht nur die Fans sind bei FFIT mit Leidenschaft dabei,sondern auch die Projektverantwortlichen und Übungsleiter derVereine", betonte Nettekoven. Die Clubs stellen Räume, Trainer undTrainingsmöglichkeiten zur Verfügung. Sie führen die FFIT-Kurse durchund helfen übergewichtigen Anhängern, ihr Gewicht - und somit auchdas persönliche Krebsrisiko, zum Beispiel für Darmkrebs - zureduzieren.Nähere Informationen zu 'Fußballfans im Training' gibt es unterwww.ffit.de, zur Arbeit der Deutschen Krebshilfe aufwww.krebshilfe.deHintergrundinformation: Übergewicht und KrebsLaut des aktuellen Ernährungsberichts der Deutschen Gesellschaftfür Ernährung (DGE) ist die Zahl der Übergewichtigen in Deutschlandso hoch wie nie. Rund 59 Prozent der Männer und 37 Prozent der Frauenbringen zu viele Kilos auf die Waage. Ein hoher Körperfettanteilerhöht das Krebsrisiko für mindestens 13 Krebsarten zum Beispiel fürDarmkrebs oder Brustkrebs. Durch ausreichende Bewegung und eineausgewogene Ernährung kann das Risiko an Krebs zu erkranken,reduziert werden.Fotos und Interviewpartner auf AnfragePressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell