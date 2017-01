Bonn (ots) - Bundesligaclubs starten neues Präventionsprogramm für(X)XL-FansBonn (ws) - Sich gesünder ernähren, im Alltag mehr bewegen, wiedermehr Sport treiben, nachhaltig Gewicht verlieren und dadurch daspersönliche Krebsrisiko senken: Wie das geht, lernen ab sofortmännliche (X)XL-Fußballfans. Und zwar dort, wo ihr Fußballherzschlägt - in den Sportstätten und auf den Sportanlagen ihrerLieblingsvereine der Bundesliga und 2. Bundesliga. In der Rückrundeder Saison 2016/2017 starten fünf Clubs erstmals das Programm"Fußballfans im Training" (FFIT). Das Projekt wird in Zusammenarbeitmit dem Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung in Kiel(IFT-Nord) und der Deutschen Krebshilfe durchgeführt. Dies gaben dieProjektpartner am 26. Januar 2017 im Rahmen einer Pressekonferenz inder VELTINS-Arena des FC Schalke 04 bekannt.Den Anfang machen FC Schalke 04, Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig,Eintracht Braunschweig und der 1. FC Nürnberg. Die Clubs bieten zumStart jeweils mindestens einen Kurs für 15 bis 20 Fans an, derenBauchumfang mehr als 100 Zentimeter misst. Weitere Bundesligavereinehaben bereits ihr Interesse bekundet. Unter dem Motto "DeinHeimspiel. Dein Verein. Deine Gesundheit." haben die Fußball-Anhängerdie Gelegenheit, fit zu werden und Kilos zu verlieren. Die zwölf90-minütigen Einheiten werden von Trainern des jeweiligen Vereinsangeboten. Sie sind eine Kombination aus Unterricht zu den ThemenErnährung und körperliche Aktivität ergänzt durch Bewegungseinheiten."Übergewichtige Männer sind bekanntermaßen sehr schwer für Sport-und Ernährungsangebote zu gewinnen", berichtete Professor Dr. ReinerHanewinkel, Geschäftsführer des IFT-Nord, bei der Pressekonferenz inGelsenkirchen. FFIT werde in Schottland bereits in über 30Fußball-Clubs erfolgreich durchgeführt. "Was die Fans so begeistert,ist, dass es auf den Sportstätten im Umfeld des Vereins stattfindet,zu dem sie sowieso eine besondere soziale und emotionale Beziehunghaben. Den Fußball haben sie alle gemeinsam, das dient als Grundlagefür einen spaßorientierten Kurs in lockerer Atmosphäre", soHanewinkel.Auch Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der DeutschenKrebshilfe, ist von dem Vorhaben begeistert. "Wir freuen uns sehr,dass dieses innovative Präventionsprojekt nun auch in Deutschlandumgesetzt wird sowie über den positiven Zuspruch, den wir bereitsjetzt von den Bundesligavereinen erhalten. So bringen wirübergewichtige Menschen auf Trab." Denn Übergewicht sei einRisikofaktor für mehrere Krebserkrankungen, zum Beispiel fürDarmkrebs. "Wir hoffen, mit der Unterstützung der Vereine vieleMenschen zu motivieren, nachhaltig etwas für ihre Gesundheit zu tun,durch mehr Bewegung und eine ausgewogene Ernährung. Damit kann daspersönliche Krebsrisiko reduziert werden", betonte Nettekoven.Dass die Vereine ihre Fans gerne dabei unterstützen, machteSebastian Buntkirchen, Geschäftsführer der Stiftung "Schalke hilft!"noch einmal deutlich: "Ich freue mich sehr ein sozialpädagogischesSportprojekt hier bei uns auf Schalke durchführen zu können undwünsche allen Teilnehmern viel Spaß und Erfolg."Ziel ist es, in den kommenden Jahren möglichst viele Vereine fürdas Präventionsprojekt zu gewinnen und zahlreiche Fans zu motivieren,gesünder zu leben. Den Anfang macht die Zielgruppe, die hierfürerwiesener Maßen am schwierigsten zu erreichen ist: männlich,zwischen 35 und 65 Jahren. Die Erkenntnisse aus den kommenden dreiJahren und die in dieser Zeit geschaffen Strukturen in den Vereinensollen dazu führen, eine langfristige Umsetzung des Programms in denFußball-Bundesligavereinen zu erreichen. Anschließend soll derProjektansatz auch auf weitere Sportarten und weibliche Fansübertragen werden.Nähere Informationen zu "Fußballfans im Training" gibt es unterwww.fussballfansimtraining.de. Näheres zur Arbeit der DeutschenKrebshilfe auf www.krebshilfe.de.Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 0228 - 72990-96Fax: 0228 - 72990-11E-Mail: presse@krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell